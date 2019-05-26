Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

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