Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook
, что намерен сделать все возможное, чтобы каждый гражданин мог получить возможность реализации своих творческих инициатив.
Аргументы и Фактывчера в 20:44

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Зеленский признался, что сделает из Украины «базу для покорения мира»

Газета.Ru07:23

Зеленский хочет превратить Украину в «базу для покорения мира»

Аргументы и Фактывчера в 20:44

Зеленский пообещал, что Украина «покорит мир»

URA.Ru00:33

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

РБКвчера в 23:12

Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира»

Известиявчера в 21:27

Зеленский пообещал сделать Украину базой для покорения мира

РИА Новости01:50

Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

News.ruвчера в 16:52
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика

В Совфеде отреагировали на решение трибунала ООН об украинских моряках

Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в результате керченской провокации 25 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Гаджеты

Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Наука

В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

Обновлено в 05:45
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева оставила маму Наташи Королевой в пролете

Королева призналась, что её мама мечтала попасть на шоу 70-летней Пугачевой, но её заветному желанию было не суждено исполниться.
Обновлено в 00:00
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»

Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Общество

Коммунисты сегодня выйдут на митинг против градостроительной политики московских властей

Повестка митинга включает в себя широкий круг проблем города, организаторы отмечают, что это протест против всего, что отрицательно скажется на жизни будущих поколений: обсуждать будут и «строительный беспредел», в том числе программу реновации, и «мусорный произвол», и ухудшение экологии.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

Мария Максакова запретила свекрови общаться с маленьким внуком

Как выяснилось, знаменитость не дает Людмиле Вороненковой видеться с ее внуком Иваном – сыном Марии и Дениса.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома

По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Parisien: близ Канн столкнулись две яхты

Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ

Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Политика

В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент

Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Иномарка перевернулась на Обводном канале

Toyota Camry перевернулась на набережкой Обводного канала через перекресток с Боровой улицей.
Обновлено в 06:56
Здоровье

Инфицированные клещи обнаружены в Новороссийске

С начала курортного сезона в районе Новороссийска и пригорода зарегистрировано порядка 200 инфицированных клещей.
Обновлено в 07:29
Политика

Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России

Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева

Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Юрий Семин: «Нужно завершать этот сложный сезон»

Сезон был сложный, его нужно завершать и порадовать болельщиков, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
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