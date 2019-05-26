Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12
Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что намерен сделать все возможное, чтобы каждый гражданин мог получить возможность реализации своих творческих инициатив.Аргументы и Фактывчера в 20:44
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Политика
В Совфеде отреагировали на решение трибунала ООН об украинских моряках
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в результате керченской провокации 25 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты».
Обновлено вчера в 14:55
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оставила маму Наташи Королевой в пролете
Королева призналась, что её мама мечтала попасть на шоу 70-летней Пугачевой, но её заветному желанию было не суждено исполниться.
Обновлено в 00:00
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено в 06:12
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Общество
Коммунисты сегодня выйдут на митинг против градостроительной политики московских властей
Повестка митинга включает в себя широкий круг проблем города, организаторы отмечают, что это протест против всего, что отрицательно скажется на жизни будущих поколений: обсуждать будут и «строительный беспредел», в том числе программу реновации, и «мусорный произвол», и ухудшение экологии.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Мария Максакова запретила свекрови общаться с маленьким внуком
Как выяснилось, знаменитость не дает Людмиле Вороненковой видеться с ее внуком Иваном – сыном Марии и Дениса.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома
По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Александров, Шатан и Модано введены в Зал славы ИИХФ
Известные в прошлом нападающие Йорген Йонссон, Майк Модано, Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Борис Александров и хоккеистка Хэйли Викенхайзер введены в Зал славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Обновлено в 07:19
Политика
В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент
Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Иномарка перевернулась на Обводном канале
Toyota Camry перевернулась на набережкой Обводного канала через перекресток с Боровой улицей.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Инфицированные клещи обнаружены в Новороссийске
С начала курортного сезона в районе Новороссийска и пригорода зарегистрировано порядка 200 инфицированных клещей.
Обновлено в 07:29
Политика
Японский журналист пожаловался на дискомфорт из-за Дня Победы в России
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео
Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Юрий Семин: «Нужно завершать этот сложный сезон»
Сезон был сложный, его нужно завершать и порадовать болельщиков, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета
Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55