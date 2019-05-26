Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12
Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что намерен сделать все возможное, чтобы каждый гражданин мог получить возможность реализации своих творческих инициатив.Аргументы и Фактывчера в 20:44
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Футбол
Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате
Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами".
Обновлено в 02:59
Происшествия
В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар
В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео
В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь
Певица Анна Семенович в Instagram рассказала, что ее концерт на Кубани сорвал ураган и проливной дождь.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ
Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Единоборства
Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции
Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности
Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.
Обновлено в 03:19
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Авто
Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия
Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Политика
Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета
В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.
Обновлено в 00:50
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Гаджеты
Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro
Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка
Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
Обновлено 24 мая в 18:03
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Кто победил в борьбе за руку и сердца Джуда Лоу
Голливудский актер женился в начале мая.
Обновлено вчера в 21:00
Космос
В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска
Пролет группы спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX был снят ночью 26 мая в небе над Свердловской областью.
Обновлено в 01:35
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Игры
DayZ выйдет на Playstation 4 29 мая
Обновлено в 02:16
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42