Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»РБК вчера в 23:12

Зеленский пообещал сделать все от него зависящее, чтобы открыть для «каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране». «Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», — подчеркнул президент.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook
, что намерен сделать все возможное, чтобы каждый гражданин мог получить возможность реализации своих творческих инициатив.
Аргументы и Фактывчера в 20:44

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Зеленский пообещал сделать Украину базой для покорения мира

РИА Новости01:50

Зеленский пообещал превратить Украину в «базу для покорения мира»

Известиявчера в 21:27

Зеленский: Украина станет базой для покорения мира

РЕН ТВ00:19

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

РБКвчера в 23:12

Зеленский пообещал, что Украина «покорит мир»

URA.Ru00:33

Зеленский пообещал сделать Украину «базой для покорения мира»

RT на русскомвчера в 19:46

Зеленский хочет превратить Украину в «базу для покорения мира»

Аргументы и Фактывчера в 20:44
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Футбол

Бекао покинет ЦСКА, не добившись соглашения по зарплате

Защитник ЦСКА Родриго Бекао, права на которого принадлежат бразильской "Байе", не подпишет полноценный контракт с "армейцами".
Обновлено в 02:59
Происшествия

В интернате для ветеранов в Петрозаводске произошел пожар

В Петрозаводске 34 человека были эвакуированы из интерната для ветеранов на Комсомольском проспекте из-за пожара в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:05
Общество

Смерч над ростовским водохранилищем попал на видео

В Сети появилось видео смерча, который образовался над водохранилищем Ростовское море в Ростове-на-Дону.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл

Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Концерт Анны Семенович на Кубани сорвал ураган и проливной дождь

Певица Анна Семенович в Instagram рассказала, что ее концерт на Кубани сорвал ураган и проливной дождь.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Единоборства

Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

Настя Каменских бокалом шампанского опровергла слухи о беременности

Певица Настя Каменских опровергла слухи о собственной беременности после свадьбы с исполнителем Потапом.
Обновлено в 03:19
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Авто

Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8.
Обновлено в 01:00
Политика

Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета

В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.
Обновлено в 00:50
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Гаджеты

Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro

Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
Обновлено вчера в 16:49
Политика

Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено 24 мая в 18:03
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Футбол

В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот

Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Кто победил в борьбе за руку и сердца Джуда Лоу

Голливудский актер женился в начале мая.
Обновлено вчера в 21:00
Космос

В небе над Уралом сняли «рой» спутников Илона Маска

Пролет группы спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX был снят ночью 26 мая в небе над Свердловской областью.
Обновлено в 01:35
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Физики из Базельского университета впервые определили волновую форму электрона.
Обновлено в 01:40
Политика

Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России

Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Игры

DayZ выйдет на Playstation 4 29 мая

Обновлено в 02:16
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
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