с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Культура Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Политика Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.

Шоу-бизнес Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».

Происшествия Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.

Кино Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Политика Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.

Армия и оружие Системы ПВО «Бук» впервые применят новые ракеты Курские зенитчики первыми в Западном военном округе получили новейшие системы ПВО "Бук-М3".

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Космос Amazon планирует запустить свои спутники для раздачи интернета Amazon является не единственной американской компанией, которая хочет запустить множество спутников для раздачи интернета с околоземной орбиты.

Футбол «Локомотив» выиграл Суперкубок России Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.

Экономика АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.

Происшествия Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.

Происшествия Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.

Футбол Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.

Политика Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.

Общество Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.

Общество Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Армия и оружие Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».

Авто Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.