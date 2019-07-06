Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через ТрампаИзвестия 06:30

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Читать в источнике
с чего всё началось
"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал "112 Украина
".
РИА Новости08:00

Подробнее о событии

Сможет ли Зеленский с помощью Трампа остановить «Северный поток — 2»

RT на русском15:07

Зеленский нашел способ остановить «Северный поток - 2»

Газета.Ru10:22

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

РБК07:28

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

РИА Новости08:00

Зеленский посчитал Трампа способным разобраться с «Северным потоком 2» в пользу Украины

Интерфакс07:22

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Известия06:30

Зеленский заявил, что Трамп может решить проблему «Северного потока - 2» в пользу Киева

ТАСС06:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Политика

Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией

Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Происшествия

Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали

Магасский районный суд в Ингушетии на два месяца арестовал женщину, которую подозревают в избиении семилетней девочки, доставленной с тяжелыми травмами на лечение в Москву.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Обновлено в 15:44
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Кино

Российский фильм «Бык» получил награду фестиваля в Карловых Варах

Дебютный фильм молодого режиссера Бориса Акопова «Бык», произведенный Продюсерским центром «ВГИК-Дебют», получил приз 54 Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Обновлено в 15:55
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Системы ПВО «Бук» впервые применят новые ракеты

Курские зенитчики первыми в Западном военном округе получили новейшие системы ПВО "Бук-М3".
Обновлено в 04:55
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Космос

Amazon планирует запустить свои спутники для раздачи интернета

Amazon является не единственной американской компанией, которая хочет запустить множество спутников для раздачи интернета с околоземной орбиты.
Обновлено в 09:42
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России

Столичный "Локомотив" на стадионе имени Льва Яшина обыграл питерский "Зенит" со счетом 3:2 и завоевал Суперкубок России.
Обновлено в 14:22
Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
Экономика

АвтоВАЗ не видит возможности для роста авторынка в 2019 году

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис сообщил, что компания «не видит возможности увеличения рынка» до конца 2019 года.
Обновлено в 09:01
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое

Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Мужчина ранил женщину и троих детей ножом в Лондоне

Женщина и трое детей в возрасте до 12 лет получили ножевые ранения в результате нападения на севере Лондона в районе Энфилд.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол

В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.
Обновлено в 13:23
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике

Обновлено в 12:27
Футбол

Месси удален за потасовку с игроком сборной Чили

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и защитник команды Чили Гари Медель были удалены с поля за потасовку во время матча за третье место на Кубке Америки.
Обновлено в 15:54
Политика

Жители Восточной Германии выступили за отмену антироссийских санкций

Как показало исследование, 54% жителей Восточной Германии считают, что нужно отменить антироссийские санкции, а на западе страны поддерживающих отмену санкций намного меньше – 32%, передает ТАСС.
Обновлено в 08:47
Происшествия

В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной

Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Общество

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде

Мелания Трамп появилась без нижнего белья на военном параде Супруга американского президента Дональда Трампа для выхода в свет выбрала белое облегающее платье, которое подчеркивало пышный бюст первой леди и отсутствие нижнего белья.
Обновлено в 15:32
Общество

Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Дочь Алсу Микелла Абрамова сменила имидж

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки

В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено в 06:57
Авто

Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок

В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW, разработанный на базе седана Toyota Crown предыдущей генерации.
Обновлено в 01:34
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное