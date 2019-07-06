Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через ТрампаИзвестия 06:30
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
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"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал "112 Украина".РИА Новости08:00
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Транспорт
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Авто
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Армия и оружие
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Информация размещена на сайте Гидрометцентра России.
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Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
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В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей
Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
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Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Энергетика
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Обновлено вчера в 13:07
Наука
Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено вчера в 05:16
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Обновлено вчера в 09:45
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«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:51
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".
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Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
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Как сообщает ESA, на Марсе снова засекли пылевые бури.
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