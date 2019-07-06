с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Транспорт Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".

Гаджеты Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".

Происшествия В Черном море перевернулся катамаран Прогулочный катамаран перевернулся в Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края, 18 человек доставлены на берег, судьба двоих остается неизвестной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.

Авто Alfa Romeo объявила цены на Giulia и Stelvio Quadrifoglio Ограниченная серия Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Racing стала доступна у британских дилеров.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Происшествия В Казани задержали кассира, похитившую более 20 млн рублей Местонахождение денег устанавливают полицейские Сотрудница банка, подозреваемая в хищении более 20 млн рублей, в четверг, 4 июля, задержана в Казани, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Космос В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.

Спорт Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020 Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.

Энергетика Михаил Гуцериев расширяет угольные активы «Русский уголь», который входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, приобрел разрез Кирбинский на территории одного из крупнейших угольных месторождений России.

Наука Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Армия и оружие ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе 16 мая военнослужащий 54-й бригады ВСУ в Донбассе убил сослуживца из автомата.

Политика Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.

Политика Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.

Музыка Амстердам отказался проводить Евровидение-2020 Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.

Общество Конюхов прилетел в Крым на самолете с солнечными батареями Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в субботу приземлился в Крыму на аэродроме Табаско.

Происшествия Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова взяла сына в ночной клуб Актриса рассказала, что взяла с собой в ночное заведение старшего сына.