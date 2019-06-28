Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через ТрампаРИА Новости 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
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"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал "112 Украина".РИА Новости08:00
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