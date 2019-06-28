Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через ТрампаРИА Новости 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
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"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", — сказал Зеленский, слова которого приводит телеканал "112 Украина
".
РИА Новости08:00

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Пушков дал Зеленскому «газовый» совет

Вести.Ru10:03

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Коммерсантъ08:06

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Интерфакс07:22

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Известия06:30

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

РИА Новости08:00
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:05, Вашингтон
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Происшествия

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Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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Политика

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Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
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Политика

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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
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