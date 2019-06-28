с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

Общество Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Происшествия Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".

Политика Шредер: Трамп делает из союзников вассалов Под флагом свободы и рыночной экономики президент США Дональд Трамп преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, указывая даже союзникам на то, что те должны делать, таким образом превращает партнеров в своих вассалов.

Происшествия Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.

Шоу-бизнес Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».

Происшествия В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Общество Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Происшествия Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.

Политика В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Футбол «Барселона» предпримет последнюю попытку подписать Гризманна Сине-гранатовые не питают оптимизма относительно новых переговоров с «Атлетико», однако руководство клуба решило предпринять последнюю попытку завершить трансфер.

Происшествия В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС Власти американского штата Калифорния ввели в двух округах режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.

Политика В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.

Авто Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России Экспертами уже озвучена приблизительная дата, когда этот внедорожник появится в России.

Наука Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов На планете можно посадить леса на 900 миллионах гектаров, которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и городов, сообщается в Science.

Шоу-бизнес Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Происшествия На Куршской косе обнаружили тело девочки В пятницу, 5 июля, на Куршской косе обнаружили тело девочки.

Музыка Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.