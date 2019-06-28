Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»РБК 07:28
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева. По его словам, повлиять на сложившуюся ситуацию сможет лишь американский президент Дональд Трамп, сообщает «112 Украина».
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Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
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Умер режиссер Владимир Двинский
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Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву
Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
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Обновлено в 07:28
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Обновлено в 07:54
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На Серафимовском кладбище похоронили 14 погибших подводников
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Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
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Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
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Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане
По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане.
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«Евровидение-2020» отказались принимать в Амстердаме
Стало известно, что песенный конкурс «Евровидение-2020» отказались проводить в Амстердаме. Об этом заявила мэр города Фемке Халсема.
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В Dota 2 вышла вторая сокровищница Immortal Treasure
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В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
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ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
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Армия и оружие
Боевики поплатились за попытку наступления на позиции САА в Хаме
Боевики, занимавшие ключевые высоты в северной Хаме, решили перегруппироваться и пойти в наступление на позиции сирийской правительственной армии.
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Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
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Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»
Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
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Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
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Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
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Политика
Зеленский назначил главу Львовской области
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства.
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