Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»РБК 07:28

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева. По его словам, повлиять на сложившуюся ситуацию сможет лишь американский президент Дональд Трамп, сообщает «112 Украина».
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