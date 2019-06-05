Зеленский пообещал референдум о членстве Украины в НАТОiReactor 06:10

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам страны провести референдум о членстве Украины в НАТО, «когда украинцы будут готовы».

Зеленский пообещал референдум о членстве Украины в НАТО

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Экономика Всемирный банк еще раз понизил оценку роста российской экономики В апреле прогноз роста российского ВВП на 2019 год эксперты организации понизили с 1,5 до 1,4%. Причиной этого во Всемирном банке называли низкие цены на нефть по всему миру.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.

Политика Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Политика Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

Политика Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против РФ по Крыму Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Политика Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.

Экономика РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов» Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".

Экономика ВТБ не исключил повышения номинала акций ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.

Экономика Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Хоккей Джим Беннинг: «Хотим, чтобы Трямкин вернулся в „Ванкувер“» Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг сообщил, что клуб заинтересован в возвращении защитника Никиты Трямкина.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Авто Стартовали продажи нового кроссовера Chevrolet Tracker Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января 2019 года, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).

Политика Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужб Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов ушел в отставку ради работы в спецслужбах.