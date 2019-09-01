Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.
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Зеленский пригрозил «плохим концом» пророссийской партии

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Зеленский обещал «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
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Sportbox.RU вчера в 12:24
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РБК 00:35
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Иран назвал условия возвращения к ядерной сделке

Иран вернется к исполнению своих обязательств по ядерной сделке, если будут сняты ограничения на экспорт нефти и банковскую деятельность, сообщил замглавы иранского МИД Аббас Арагчи.
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Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, к юбилею приурочен запуск линейки новых продуктов.
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Виктор Владимирович Медведчук
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Украинский политический и государственный деятель. Народный депутат Украины IX созыва с 29 августа 2019 года. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
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