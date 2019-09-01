Политика
ИзвестияЗеленский пообещал рассказать «громкую историю» о партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии некой «громкой истории», связанной с финансированием партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», главой политсовета которой является Виктор Медведчук.
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Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука
Газета.Ruвчера в 19:45
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