Политика
Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа ВашингтонаГазета.Ru 13:08
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС. Зеленский не стал себя сравнивать с Вашингтоном. По его словам, он будет работать на своем посту на совесть.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика
Зеленский объявил конкурс на должность советника
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в видеоролике в Instagram объявил конкурс на должность своего советника.
Обновлено в 13:24
Экономика
Глава ФСО отчитался о доходах за 2018 год
Глава Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев представил декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 10:59
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку российского посла в Минске и своего спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Белоруссией Михаила Бабича, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 14:12
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР
В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Экономика
Мордашов закрыл сделку по покупке 42% сети «Лента»
«Севергрупп» Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке 41,9% сети гипермаркетов «Лента», сообщается на сайте группы.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Лидер ИГ аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео
Лидер террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади впервые с 2014 года появился на видео.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Инсайдер показал защитное стекло для смартфонов OnePlus 7 Pro и OnePlus 7
Инсайдер в социальной сети показал защитное стекло еще непредставленного OnePlus 7 Pro и OnePlus 7. Эти аппараты получат экраны без вырезов, но если в старшей версии экран получит скругленные края, то в OnePlus 7 такого не будет.
Обновлено в 11:57
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено в 14:06
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Футбол
Азмун об отношениях с фанатами, помощи пострадавшим в Голестане и 11 голах за «Зенит»
Что касается звания лучшего игрока марта, то получить его мне помогли все партнёры по «Зениту», начиная от вратаря и заканчивая нападающими и даже запасными.
Обновлено в 08:01
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
Обновлено в 09:54
Авто
Porsche намекает на ретро-стиль для нового гиперкара
Судя по недавней презентации гоночных автомобилей 935 и 917, инженеры Porsche решили всерьез придерживаться «ретро-философии» и для совершенно нового гиперкара.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
Обновлено в 13:31
Общество
Столичный театр «У Никитских ворот» опечатали
Театр "У Никитских ворот" 25 апреля был признан Пресненский райсудом виновным в повторном нарушении требований пожарной безопасности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:30
Экономика
Россия по числу эмигрировавших миллионеров уступила только Китаю
В рейтинге Россия уступает только Китаю, откуда эмигрировали 15 тыс. состоятельных людей.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Плющенко поздравил Киркорова с днем рождения
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил заслуженного артиста России Филиппа Киркорова с днем рождения, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Общество
Голоса за дочь Алсу для шоу «Голос» покупали на военном заводе
Сообщалось, что работникам завода было предписано явиться на работу к 21.00, каждому раздали по 3 тыс. рублей для того, чтобы они отправляли СМС за Микеллу Абрамову.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Прикинулся больным: фигурант дела об изнасиловании в Уфе обманул суд
В Башкирии следователи возбудили уголовное дело после того, как сочли подделкой медсправки о наличии опухоли мозга у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании уфимской дознавательницы.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.
Обновлено в 04:47
Кино
Трусова исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, российская фигуристка Александра Трусова в следующем сезоне исполнит произвольную программу в образе Дейенерис Таргариен – главной героини сериала "Игра престолов".
Обновлено в 09:05