Политика

Зеленский пообещал работать не хуже Джорджа ВашингтонаГазета.Ru 13:08

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет работать не хуже первого американского президента Джорджа Вашингтона, передает ТАСС. Зеленский не стал себя сравнивать с Вашингтоном. По его словам, он будет работать на своем посту на совесть.
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Политика

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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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