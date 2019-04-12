Политика
Зеленский пообещал проверить закон о языкеГазета.Ru 10:16
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал проанализировать закон об исключительности украинского языка, принятый Верховной радой 25 апреля, на предмет соответствия конституционным нормам и интересам украинских граждан.
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Общество
Беглов обсудил с блокадницей судьбу Музея обороны Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы города по расширению существующего Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке и отказ от строительства нового комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольной набережной.
Обновлено в 09:15
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Назван самый полезный продукт для работы мозга
Украинские медики назвали самый полезный продукт для работы мозга.
Обновлено в 04:55
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Футбол
Мамаев не смог объяснить, почему ударил Соловчука ногой в голову
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о конфликте с водителем Виталием Соловчуком 8 октября прошлого года, по итогам которого тот получил серьёзные травмы, а футболист вместе со своими друзьями отправился под арест.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
ГРУ обнаружило в Латинской Америке лагеря подготовки исламистов
Появление в Латинской Америке лагерей подготовки джихадистов стало новым фактором риска обострения ситуации в регионе, заявил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Игорь Костюков.
Обновлено в 05:56
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Политика
США запретили въезд председателю правительства Чечни
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
Обновлено в 10:29
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Общество
Срок перехода на цифровое телевидение продлили до 14 октября
Обновлено в 06:52
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
В Сети появились подробные характеристики нового флагмана Xiaomi – бюджетного смартфона Redmi, выпуск которого готовит китайский производитель.
Обновлено в 05:42
Общество
Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги
Обновлено в 10:36
Общество
Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке
Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Политика
Россия признала проблему с качеством идущей в Белоруссию нефти
Россия признает «техническую проблему с качеством нефти», которая идет в Белоруссию, заявил представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:30
Футбол
Адвокат Мамаева: «Обвинение старается из очевидного сделать невероятное»
Обвинение старается из очевидного сделать невероятное, а именно доказать, что все было совершено по сговору группы лиц.
Обновлено в 03:44
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:03
Музыка
Мадонна выпустила первый клип за четыре года
Певица Мадонна представила свой новый клип на песню Medellin, ставший первым музыкальным видеорядом артистки за четыре года.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Экономика
ФАС одобрила сделку по покупке «Ленты»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку TPG, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и «Севергрупп» по покупке почти 42% «Ленты».
Обновлено в 08:55
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов президента Украины
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал итоги выборов президента Украины, победу на которых одержал Владимир Зеленский.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании жилых районов у линии соприкосновения
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в минировании жилых районов населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 07:28