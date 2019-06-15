Политика
Зеленский пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в ДонбассТАСС 08:14
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
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с чего всё началось
В ходе встречи с молодежью и представителями бизнеса в Мариуполе, Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные влияния в инфраструктуру Донбасса, направленные на развитие среднего и малого бизнеса.Коммерсантъ10:58
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Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Футбол
Глушаков обратился к фанатам «Спартака»
Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:31
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Гаджеты
Слухи приписывают AMD намерения выпустить в этом году 7-нм гибридные процессоры
Если AMD только в июле позволит настольным гибридным процессорам Picasso обосноваться в лиге 12-нм продуктов, то четыре месяца до анонса 7-нм гибридных процессоров — это слишком короткий интервал.
Обновлено в 10:29
Авто
Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.
Обновлено в 06:26
Общество
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Гаджеты
MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G
На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Рубин» подписал контракт с футболистом донецкого «Шахтера»
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Швеции взорвали бомбу у православного храма
В ночь на 14 июня около храма в честь преподобного Ефрема Сирина в коммуне Сёдертелье (пригород Стокгольма) детонировала самодельная бомба.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов
Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения
"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
Обновлено в 11:11
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 10:13
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Интернет
Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам слишком старых MacBook
Владельцы MacBook обнаружили, что не могут зайти в официальный интернет-магазин Apple через Safari.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Политика
Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда
Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой
Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
Обновлено в 05:54
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Обновлено в 12:36