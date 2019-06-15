Зеленский пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в ДонбассТАСС 08:14

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Происшествия Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.

Футбол Глушаков обратился к фанатам «Спартака» Хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам столичного клуба, сообщает "Советский спорт".

Политика В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».

Гаджеты Слухи приписывают AMD намерения выпустить в этом году 7-нм гибридные процессоры Если AMD только в июле позволит настольным гибридным процессорам Picasso обосноваться в лиге 12-нм продуктов, то четыре месяца до анонса 7-нм гибридных процессоров — это слишком короткий интервал.

Авто Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание модели G-Class.

Общество Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

Гаджеты MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.

Происшествия В Швеции взорвали бомбу у православного храма В ночь на 14 июня около храма в честь преподобного Ефрема Сирина в коммуне Сёдертелье (пригород Стокгольма) детонировала самодельная бомба.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Происшествия Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.

Транспорт Роспотребнадзор напомнил россиянам их права при задержке авиарейсов Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.

Единоборства Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.

Происшествия Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения "Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.

Музыка Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым» Украинская поп-певица Maruv (Анна Корсун) прервала интервью с журналистом телеканала "1+1" после того, как ее спросили про принадлежность Крыма, пишет "Обозреватель".

Политика Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Интернет Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам слишком старых MacBook Владельцы MacBook обнаружили, что не могут зайти в официальный интернет-магазин Apple через Safari.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Политика Премьер-министр Молдавии потребовала отставки Конституционного суда Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.