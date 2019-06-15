Политика

Зеленский пообещал предпринимателям иностранные инвестиции в ДонбассТАСС 08:14

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу второй раз с момента вступления в должность главы государства прибыл в Донбасс и провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.
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с чего всё началось
В ходе встречи с молодежью и представителями бизнеса в Мариуполе, Владимир Зеленский анонсировал
 инвестиционные влияния в инфраструктуру Донбасса, направленные на развитие среднего и малого бизнеса.
Коммерсантъ10:58

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Зеленский пообещал инвестиции в Донбасс

Газета.Ru12:40

Зеленский в Мариуполе рассказал, что такое «кровь для страны»

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Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

РИА Новости08:02

Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

Интерфакс08:02
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:11, Вашингтон
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MediaTek: мы представили первую в мире полностью интегрированную SoC 5G

На недавнем общем собрании акционеров MediaTek представитель СМИ спросил, почему MediaTek отстаёт от других производителей в деле разработки однокристальных систем 5G.
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В Швеции взорвали бомбу у православного храма

В ночь на 14 июня около храма в честь преподобного Ефрема Сирина в коммуне Сёдертелье (пригород Стокгольма) детонировала самодельная бомба.
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Общество

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
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Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

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Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
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Роспотребнадзор напомнил россиянам о том, какие права есть у граждан и что они могут требовать у авиаперевозчиков в случае задержки рейсов.
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Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator, передает ТАСС со ссылкой на представителя команды спортсмена.
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Происшествия

Директор ФОМС Карачаево-Черкесии получил ножевые ранения

"Сообщение о происшествии поступило в ночь на 15 июня в 0:55 по московскому времени из Карачаево-Черкесской республиканской больницы, куда был доставлен 48-летний пострадавший с колото-резанными ранами брюшной полости", - сообщил агентству "Интерфакс" представитель МВД по КЧР.
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

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Обновлено в 03:49
Интернет

Apple запретила доступ к интернет-магазину владельцам слишком старых MacBook

Владельцы MacBook обнаружили, что не могут зайти в официальный интернет-магазин Apple через Safari.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

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Премьер-министр Молдавии Майя Санду потребовала отставки судей Конституционного суда, которые приняли решения о роспуске парламента и признании незаконным формирование правительства, а позднее отменили их.
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Здоровье

Травяные и цветочные чаи: как влияют на здоровье мята и зверобой

Что касается цветочных и травяных чаев, то надеяться на исцеление каких-то болезней с их помощью не стоит, хотя они действительно способны помочь, если организм плохо реагирует на кофеин из обычных кофе или чая.
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Меган Маркл придется одевать своего сына в одежду родственников

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На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

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