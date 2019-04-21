Политика
Зеленский пообещал «перезагрузить» минский форматREGNUM 15:00
Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».
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Общество
Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях
В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Политика
Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку
Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку.
Обновлено в 11:37
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда
Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой
Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Происшествия
От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных
Часть животных разбрелись по степи.
Обновлено в 22:37
Происшествия
В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции
В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Общество
Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II
Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено в 13:16
Политика
Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть
Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено в 22:14
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Религия
У православных начинается Страстная неделя
У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
Обновлено в 22:31
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262
Обновлено в 20:57
Здоровье
Заболеваемость гонореей в три раза выросла в Республике Алтай
В первом квартале 2018 года показатель составлял всего 2,8, таким образом, заболеваемость этой инфекцией выросла почти в три раза.
Обновлено в 23:29
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено в 21:48
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено в 14:03
Экономика
Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве
Бывшего гендиректора холдинга "Регион ювелир" обвиняют в мошенничестве Расследованием обстоятельств хищения банковских кредитов руководством ювелирного холдинга Следственный комитет России (СКР) занимался с 23 августа 2017 года.
Обновлено в 17:53
Происшествия
Сохатый устроил два ДТП в Ленинске-Кузнецком
По данным ГИБДД, за последние два года в Кузбассе произошло семь ДТП с крупными животными, которые стали причиной смерти как обитателей леса, так и людей: один человек погиб, восемь получили травмы.
Обновлено в 22:05