Политика

Зеленский пообещал «перезагрузить» минский форматREGNUM 15:00

Владимир Зеленский намерен «перезагрузить» минский формат переговоров, такое заявление он сделал на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 апреля. Также Зеленский выразил готовность «идти до конца для прекращения огня».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский анонсировал «перезагрузку» минского процесса

РБК18:09

Зеленский заявил, что намерен «перезагрузить» минский процесс

ФАН16:08

«Буду продолжать»: Зеленский заговорил об отношениях с Россией

Царьград14:57

Зеленский заявил, что будет продолжать минский процесс

ТАСС14:58

Зеленский заявил о намерении продолжать Минский процесс

РЕН ТВ14:39

Зеленский: мы будем продолжать и перезагружать минский процесс

Комсомольская правда15:16

Зеленский пообещал «перезагрузить» минский формат

REGNUM15:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:34, Ашберн
Общество

Саратовские учителя пожаловались на принуждение к участию в майских демонстрациях

В Саратове учителя городских школ пожаловались на принуждение к участию в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Обновлено в 17:35
Политика

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан поблагодарил Россию, а также Египет, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты за поддержку.
Обновлено в 11:37
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Обновлено в 22:18
Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.
Обновлено в 21:35
Происшествия

Самолет Kuwait Airways при посадке в Бейруте столкнулся с массой льда

Принадлежащий авиакомпаниии Kuwait Airways самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Бейрута.
Обновлено в 21:23
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено в 22:19
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за исполнение песни Юлии Началовой

Напомним, известная певица и уроженка Воронежа Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца в результате сепсиса.
Обновлено в 12:01
Политика

ЦИК Украины обработал более половины протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набрал во втором туре выборов 73,04%, у Петра Порошенко — 24,61%, сообщает ЦИК республики после обработки 52,03% электронных протоколов.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина

Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено в 11:00
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Происшествия

От степных пожаров в Забайкалье погибли почти 4 тысячи животных

Часть животных разбрелись по степи.
Обновлено в 22:37
Происшествия

В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции

В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль.
Обновлено в 20:27
Общество

Беременная Меган Маркл пропустила день рождения Елизаветы II

Беременная Меган Маркл не появилась на праздновании дня рождения Елизаветы II.
Обновлено в 13:16
Политика

Вашингтон запретит восьми странам покупать иранскую нефть

Вашингтон больше не намерен идти навстречу странам, импортирующим иранскую нефть.
Обновлено в 20:31
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено в 22:14
Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Религия

У православных начинается Страстная неделя

У православных христиан начинается Страстная неделя – это время самого строго поста.
Обновлено в 22:31
Происшествия

Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262

Обновлено в 20:57
Здоровье

Заболеваемость гонореей в три раза выросла в Республике Алтай

В первом квартале 2018 года показатель составлял всего 2,8, таким образом, заболеваемость этой инфекцией выросла почти в три раза.
Обновлено в 23:29
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено в 21:48
Политика

Кадыров прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Обновлено в 15:06
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено в 20:50
Политика

Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Обновлено в 14:03
Экономика

Бывшего гендиректора холдинга «Регион ювелир» обвиняют в мошенничестве

Бывшего гендиректора холдинга "Регион ювелир" обвиняют в мошенничестве Расследованием обстоятельств хищения банковских кредитов руководством ювелирного холдинга Следственный комитет России (СКР) занимался с 23 августа 2017 года.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Сохатый устроил два ДТП в Ленинске-Кузнецком

По данным ГИБДД, за последние два года в Кузбассе произошло семь ДТП с крупными животными, которые стали причиной смерти как обитателей леса, так и людей: один человек погиб, восемь получили травмы.
Обновлено в 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное