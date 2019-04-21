Политика
Зеленский собирается перезагрузить минский процессКрасная весна вчера в 17:45
Готовность интенсифицировать минский процесс выразил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший на выборах по данным всех экзитполов, 21 апреля сообщает ТАСС. Он пояснил, что намерен действовать согласно нормандскому формату, чтобы перезагрузить и продолжить минский процесс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Признал свое поражение и победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины действующий президент страны Петр Порошенко 22 апреля в ходе пресс-конференции, транслируемой на его странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Любопытный факт из биографии Бутерина, а также курс биткоина, эфириума и Ripple
Биткоин, по данным Coinmarketcap на 8.00 мск, торгуется по $5290. Эфириум продают за $169, а Ripple – за $0,327.
Обновлено в 01:00
Общество
Беглов подвел промежуточные итоги месячника по уборке города
Беглов подвел итоги месячника уборки города. На данный момент убрано около половины дворов по всему городу.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено вчера в 18:39
Экономика
Интернет вещей подключат к проверкам
«МегаФон» разработал концепцию платформы для контрольных органов «МегаФон» разработал концепцию развития платформы промышленного интернета вещей для контрольно-надзорных органов, создание которой оценивается в 420 млн руб.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Число жертв терактов на Шри-Ланке приближается к 300
Количество погибших в результате серии террористических актов на Шри-Ланке достигло 290 человек.
Обновлено в 00:07
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Общество
Писатель Дмитрий Быков пообещал Венедиктову скоро вернуться в эфир
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Две хулиганки возмутили горожан своим поведением на Аничковом мосту
Обновлено вчера в 18:03
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено 20 апреля в 05:19
Наука
Физическая активность помогает снизить риск развития деменции
Обновлено 20 апреля в 01:21
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено вчера в 16:20
Музыка
Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Спортсмен Дмитрий Иванов, который является мужем Лолиты Милявской, потребовал от певицы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Бывший замначальника украинского Генштаба ВСУ, украинский генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко призвал захватить часть России.
Обновлено вчера в 05:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о весенних заморозках
Начало рабочей недели принесет в Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию и республики Северного Кавказа заморозки в ночные часы до минус пяти градусов.
Обновлено в 00:01
Общество
Начальник штаба саратовского «Бессмертного полка» призвал сообщать о принуждении к участию в акции
Всех, у кого имеется информация о случаях принуждения к участию в акции «Бессмертный полк», глава штаба призвал звонить по телефонам: 8-937-253-20-45, 93-93-82 или обращаться на сайт акции.
Обновлено в 00:13
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Общество
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Политика
Министр природных ресурсов Забайкальского края уволился
Как сообщалось, на минувших выходных степной пожар из Монголии уничтожил 109 домов в 14 населенных пунктах в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 23:55
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18