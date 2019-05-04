Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям ДонбассаРИА Новости 17:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
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Леонид Калашников
Вряд ли он подойдёт к данному вопросу по-государственному и начнёт выдавать нормальные пенсии в Донбассе, отведёт войска, признает право граждан на собственную милицию и выборы. Это, конечно, было бы креативно, только вряд ли он сделает что-то подобное.
— Леонид Калашников, российский политикURA.Ru 14:28

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Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

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