Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию ДонбассаLenta.ru 10:25

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины. Об этом пишет «Укринформ» в субботу, 4 мая.
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