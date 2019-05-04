Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию ДонбассаLenta.ru 10:25
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины. Об этом пишет «Укринформ» в субботу, 4 мая.
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Политика
Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента
По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
На 82-й минуте Фернандо решился на дальний удар и не прогадал. Гол бразильского полузащитника принес "Спартаку" важнейшую победу.
Обновлено в 09:05
Общество
Россияне задолжали за ЖКХ более 130 млрд рублей
По решениям судов сумма взыскания за жилищно-коммунальные услуги составила почти 135 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Происшествия
Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря
Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Происшествия
В пригороде Кургана горит поселок Смолино
Второй день поселок терзает стихия Сегодня в 12:40 в Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курганской области поступило сообщение о возгорании травы у поселка Смолино в городе Кургане.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Samsung анонсировала выход идеального безрамочного смартфона
Обновлено в 08:39
Политика
На Украине создали группу по расследованию против Порошенко
Обновлено в 03:25
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Лодка с людьми перевернулась на Ангаре
Обновлено в 10:36
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура
В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ
Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»
Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Энергетика
Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси
4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров
Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
США отказались терпеть обогащение урана Ираном
Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем» Путина
Президент США Дональд Трамп попал под шквал критики после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29