Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию ДонбассаLenta.ru 10:25
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины. Об этом пишет «Укринформ» в субботу, 4 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Армия и оружие
США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства.
Обновлено в 18:45
Экономика
Коллекторы дали рекомендации по планированию бюджета
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, чем следует руководствоваться при планировании семейного бюджета, чтобы избежать финансовых затруднений.
Обновлено в 17:17
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Общество
Группа из 20 человек в Канаде выиграла в лотерею $37 млн
Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 50 млн канадских долларов ($37 млн) поделят между собой сразу 20 человек.
Обновлено в 15:02
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Политика
Небензя: Россия и США всегда были союзниками
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено в 19:48
Шоу-бизнес
Лариса Долина похудела после болезни
Буквально два месяца назад Лариса Долина признавалась, что ее измучила болезнь.
Обновлено в 11:00
Хоккей
Гавриков дебютировал за «Коламбус»
В 2015 году "Блю Джекетс" выбрал Гаврикова на драфте под общим 159-м номером. В составе "Коламбуса" он выступает под 44-м игровым номером.
Обновлено в 19:45
Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Авто
Средняя поездка на каршеринге в Москве длится 46 минут
Обновлено в 10:27
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 08:08
Музыка
Егор Крид потребовал усилить охрану своего номера на фестивале в Дубае
Оказывается, артист выразил недовольство тем номером в Дубае, в котором ему пришлось жить на время фестиваля.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено в 12:00
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 21:11
Общество
На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку
В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.
Обновлено в 14:53
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Футбол
Ахмат — Зенит 1:1
Обновлено в 11:23
Авто
Обновлены Renault Master и Renault Trafic
Компания Renault обновила свои модели Master и Traffic не только внешне, но и в техническом плане.
Обновлено в 09:48
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Пьяный водитель протаранил полицейскую машину в Петербурге
Во время погони мужчина влетел в патрульную машину, после чего и попал в руки правоохранителей.
Обновлено в 15:34
Путешествия
У костра или в шезлонге
Летом у россиян особенной популярностью пользуются курорты Краснодарского края, Крым, а также Турция и Болгария, так как отдых в этих странах отличается достаточно низкими ценами.
Обновлено в 21:20