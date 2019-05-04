Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию ДонбассаLenta.ru 10:25
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины. Об этом пишет «Укринформ» в субботу, 4 мая.
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Вряд ли он подойдёт к данному вопросу по-государственному и начнёт выдавать нормальные пенсии в Донбассе, отведёт войска, признает право граждан на собственную милицию и выборы. Это, конечно, было бы креативно, только вряд ли он сделает что-то подобное.
— Леонид Калашников, российский политикURA.Ru 14:28
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