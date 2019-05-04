Зеленский пообещал ответить на паспортизацию ДонбассаLenta.ru 10:25

Вряд ли он подойдёт к данному вопросу по-государственному и начнёт выдавать нормальные пенсии в Донбассе, отведёт войска, признает право граждан на собственную милицию и выборы. Это, конечно, было бы креативно, только вряд ли он сделает что-то подобное.

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины. Об этом пишет «Укринформ» в субботу, 4 мая.

Происшествия В Мексике убиты четверо служащих сил безопасности В результате нападений в штатах Веракрус и Пуэбла в Мексике убиты по меньшей мере четверо служащих Федеральных сил безопасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Universal.

Политика Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.

Здоровье Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП на Кубани Четыре человека, включая ребенка 2017 года рождения, погибли при столкновении двух автомобилей в Красноармейском районе Кубани, сообщили журналистам в субботу в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Происшествия В Челябинской области произошло массовое убийство В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.

Шоу-бизнес Собчак путешествует по Италии с Богомоловым Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.

Авто Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Общество Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.

Политика СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.

Авто Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.

Наука Ученые на древней стеле обнаружили имя библейского царя Ученые Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман после повторного изучения знаменитой Стелы Меша обнаружили на ней имя библейского царя Балака.

Политика В делегации США рассказали о визите в Крым Делегация общественных деятелей из Соединенных Штатов прибыла с пятидневным визитом в Крым.

Армия и оружие Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.

Политика КГБ Белоруссии сообщил о задержании «агента ФСБ» Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на белорусские силовые структуры, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и ФСО России.

Происшествия Подросток заступился за женщину в магазине и был избит Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.

Политика Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.

Космос Астрономы создали мозаику Вселенной из 265 тысяч галактик Американские астрономы благодаря работе с телескопом Hubble смогли обработать более 7,5 тысячи снимков части неба и составили из них «Книгу истории Вселенной».

Общество Рим, Париж и Сан-Франциско: Татарстан вдвое увеличил траты на заграничные Сабантуи Как выяснилось, более 18 млн рублей планируется потратить на участие заслуженных и народных артистов Татарстана в праздновании Сабантуя в российских городах и за границей.

Армия и оружие Мадуро заявил о нетрадиционной войне США против Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что США проводят нетрадиционную войну против его страны.

Общество Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.

Космос Учёные увидели поглощение нейтронной звезды чёрной дырой Американские и европейские учёные смогли наблюдать следы слияния нейтронной звезды и чёрной дыры с помощью детекторов гравитационных волн LIGO.

Шоу-бизнес В больницу к певице МакSим пригласили священника Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.