Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию ДонбассаГазета.Ru 12:22

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал в разговоре с журналистами, что его команда готовит несколько вариантов ответных мер по отношению к России из-за указа об упрощенном порядке получения гражданства жителями Украины, ДНР и ЛНР. О конкретных "ходах" он пообещал рассказать позже.
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Леонид Калашников
Вряд ли он подойдёт к данному вопросу по-государственному и начнёт выдавать нормальные пенсии в Донбассе, отведёт войска, признает право граждан на собственную милицию и выборы. Это, конечно, было бы креативно, только вряд ли он сделает что-то подобное.
— Леонид Калашников, российский политикURA.Ru 14:28

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