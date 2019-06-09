Политика
Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на УкраинеLife.ru 08:07
Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в государстве, "нокаутировав" старую. С такими словами он выступил сегодня на съезде фракции в Киеве.
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Энергетика
«Газпром» может нарастить поставки по «Силе Сибири»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что руководство компании ведёт переговоры с китайской стороной по увеличению поставок газа через трубопровод «Сила Сибири».
Обновлено в 07:17
Происшествия
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве
Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Спорт
Российские волейболисты разгромили Италию в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу выиграла у Италии в матче группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 11:53
Футбол
Дембеле опоздал на тренировку и может уйти из «Барселоны»
Финал «Барселона» проиграла, Дембеле матч пропустил из-за травмы, и именно в тот момент боссы каталонцев решили, что с них хватит.
Обновлено в 09:00
Общество
Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Политика
В Казахстане задержаны десятки участников несанкционированного митинга
По предварительным данным, в акции участвовало порядка 700 граждан Полиция задержала несколько десятков человек в ходе несанкционированного митинга в старом центре Нур-Султана, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Два украинских города оставят без воды из-за загрязнения реки
Города Умань в Черкасской области и Белая Церковь в Киевской области Украины 9 июня будут отключены от водоснабжения в связи с загрязнением химикатами реки Рось.
Обновлено в 11:30
Политика
Евросоюз признал новое правительство Молдовы во главе с Майей Санду
Европейский союз приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы, включая формирование правительственной коалиции.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Обновлено в 11:51
Наука
Названы главные угрозы для человечества
Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
Похожие цифры приводят в «Авито недвижимости»: аналитики сервиса подсчитали, что за месяц средняя цена вторичного жилья в России выросла на 0,4%, до 64,9 тыс. руб. за кв. м. В их данных представлен только один город, где месячная динамика цен достигла 1%,— Санкт-Петербург.
Обновлено в 10:00
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено 05 июня в 22:00
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Музыка
Стас Барецкий пообещал возглавить «Ленинград» после Шнурова
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов стать новым фронтменом группы «Ленинград» и заменить Сергея Шнурова, который ранее объявил о роспуске коллектива.
Обновлено в 11:49
Футбол
Московские «Спартанцы» стали победителями Кубка ЦЕФЛ. Это первый успех российского клуба на таком уровне
Московские «Спартанцы» обыграли «Больцано Джайентс» в финале Кубка Центрально-европейской футбольной лиги (ЦЕФЛ).
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод
Собак заплатила за развод пошлину в 650 рублей. Пара официально поженилась в 2013 году, Собчак и Виторган воспитывают сына Платона.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Эксперты дали оценку маневрам корабля США в Восточно-Китайском море
Эксперты дали оценку маневру корабля США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Волгоградский гидроузел добавит Астраханской области немного воды
Представители же регионов со Средней Волги до последнего предлагали не увеличивать сбросные расходы с Жигулевского и Волгоградского гидроузлов, продолжив накопление воды в Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах.
Обновлено вчера в 03:07
Футбол
Гризманн договорился о переходе в «ПСЖ»
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн вместо перехода в "Барселону" может отправиться в чемпионат Франции.
Обновлено в 07:09
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Футбол
Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских фанатов за поддержку, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:47
Единоборства
Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса
Встреча проходила на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина нокаутом в четвертом раунде.
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44