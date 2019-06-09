Политика

Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на УкраинеLife.ru 08:07

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в государстве, "нокаутировав" старую. С такими словами он выступил сегодня на съезде фракции в Киеве.
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Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

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Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

Газета.Ru07:20

Зеленский пообещал отправить в нокаут старую систему власти на Украине

РИА Новости07:04

Зеленский пообещал отправить в нокаут старую систему власти на Украине

РЕН ТВ07:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 12:01, Ашберн
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