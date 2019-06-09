Политика
Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на УкраинеГазета.Ru 07:20
Украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что партия "Слуга народа" сможет "нокаутировать" старую систему власти. Об этом сообщает РИА "Новости".
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«Россия 24» выпустила отредактированную версию сюжета про Голунова
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Маркировка средства для прочистки труб «Крот» от ООО «АМС Медиа», согласно заключению организации «Судебная экспертиза», не соответствует нормам и требованиям ГОСТа.
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В Тульской области загорелся торговый центр
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В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
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Обновлено в 10:42
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
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Новый Android отучили от автоматического подключения к сетям Wi-Fi
Если пользователь отключит активную сеть, то она будет заблокирована на сутки.
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Экономика
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Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
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