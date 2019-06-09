Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на УкраинеРБК 10:32

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после проведения в стране досрочных парламентских выборов установится новая система власти. Об этом он заявил на съезде партии «Слуга народа» в Ботаническом саду Киева.

Политика НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии НАТО обеспокоена политическим кризисом в Молдавии, призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога, заявила в воскресенье официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Культура Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.

Наука Эксперимент: слоны могут считать, используя обоняние Согласно исследованию Городского университета Нью-Йорка, слоны впервые смогли показать, что они могут считать количество пищи, используя только обоняние.

Музыка Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.

Происшествия Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Происшествия Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" и соответствие требованиям и нормам ГОСТа, сообщила пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Футбол На турнире в Греции игроки «Бешикташа» U16 сняли проституток в отель В ночь перед дебютной игрой футболисты «Бешикташа» сняли проституток прямо в отель, где базировалась их команда.

Происшествия Неизвестное вещество распылили в московском ресторане В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.

Происшествия В Лондоне горит семиэтажный дом Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Футбол Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы Нападающий «Ньюкасла» Саломон Рондон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Венесуэлы.

Кино Горбачев сообщил, что пока не смотрел сериал «Чернобыль» Михаил Горбачёв, руководивший СССР в год аварии на Чернобыльской АЭС, рассказал, что не смотрел новый сериал HBO "Чернобыль".

Общество Главврач больницы, где осматривали Голунова, заявил о своей преданности Путину и Собянину: «Для меня понятия важнее правил» Главврач 71-й клинической больницы Москвы Александр Мясников рассказал, что является доверенным лицом президента РФ Владимира Путина и мэра Первопрестольной Сергея Собянина «не по обязанности, а по убеждению», зачастую для него «понятия» важнее «писаных правил».

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Политика Порошенко запутался в обвинениях в адрес России Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».

Происшествия В московских прудах утонули три человека Второй человек скончался во время купания в Строгинском пруду на улице Исаковского, третий утонул в пруду парка Парка 850-летия Москвы.

Здоровье Зеленка, йод, хлоргексидин: чем опасны популярные антисептики Скоро спиртовой раствор копеечного красителя пустили в массовое производство, ведь Советскому Союзу, граждане которого постоянно строили, осваивали или воевали, антисептиков нужно было побольше да подешевле.