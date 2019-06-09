Политика

Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на УкраинеРБК 10:32

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что после проведения в стране досрочных парламентских выборов установится новая система власти. Об этом он заявил на съезде партии «Слуга народа» в Ботаническом саду Киева.
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Зеленский пообещал «нокаутировать» старую систему власти на Украине

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