Политика

Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию ДонбассаРБК 09:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса

РБК09:24

Зеленский готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса

RT на русском08:59

Зеленский креативно ответит Путину на указ о гражданстве РФ для украинцев

Газета.Ru09:08

Зеленский пообещал ответить Кремлю на выдачу украинцам российских паспортов

Московский Комсомолец09:18

Зеленский обещал скорый ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Интерфакс08:45

Зеленский готовит ответные меры для РФ из-за выдачи паспортов

News.ru08:43

Зеленский готовит ответ на решение России о паспортах для жителей Донбасса

РИА Новости08:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика

Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:05
Происшествия

В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Обновлено в 09:37
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 08:22
Политика

Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая

Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

В ПАСЕ заявили, что надеются удержать Россию в составе организации

В Совете Европы считают, что появились хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации.
Обновлено в 08:07
Футбол

Экс-игрок «Ахмата»: Думаю, «Зенит» отпразднует чемпионство не в Грозном

Напомним, «Зенит» может досрочно стать чемпионом России уже сегодня, однако для этого необходимо выполнение двух условий: команде Семака нужно не проиграть в Грозном, в то время как «Локомотив» должен потерпеть поражение в Туле.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Шесть человек перевернулись на лодке на Теплых озерах в Иркутске

Обновлено в 09:00
Футбол

«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии

"Тоттенхэм" в меньшинстве уступил на выезде "Борнмуту" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия

Брата иранского президента приговорили к тюремному сроку

Брат иранского президента Хасана Роухани приговорен к тюремному заключению. Хуссейн Ферейдун обвиняется в финансовых преступлениях.
Обновлено в 09:03
Спорт

Евротур. Россия - Финляндия

Прямая трансляция матча – 4 мая.
Обновлено в 07:50
Политика

Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Политика

Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Политика

В Швеции заявили о желании нормализовать сотрудничество с Россией

Швеция стремится к нормализации сотрудничества с Россией, но при этом не будет закрывать глаза на существующие между странами проблемные вопросы.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь

Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в матче молодежных команд

В матче 27-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги "Крылья Советов" дома проиграли "Уфе" со счетом 0:1.
Обновлено в 07:01
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное