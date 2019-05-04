Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию ДонбассаРБК 09:24

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.

Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса

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