Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Политика В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Армия и оружие США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.

Футбол Клопп прокомментировал поведение Мане Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу поведения нападающего Садио Мане.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Единоборства Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Происшествия Момент убийства одесского стрелка сняли на видео Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.

Происшествия В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1 Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.

Теннис Рублев обыграл Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open Андрей Рублев преодолел третий круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист в трех партиях обыграл австралийца Ника Киргиоса.

Авто Самый желанный автомобиль в СССР: тест недоступной Волги Может, всё дело в том, что когда-то это был автомобиль советской мечты – самый большой, самый престижный, самый желанный (советские правительственные членовозы в данном случае не в счет).

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Общество В Книгу рекордов Гиннесса попал подросток с 57 размером ноги 16-летний немец Ларс Мотца благодаря своей физиологической особенности попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Происшествия Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».

Футбол Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.

Транспорт Более 100 рейсов задержались в московских аэропортах из-за тумана Утром в субботу более 100 рейсов не смогли вовремя вылететь из московских аэропортов из-за неблагоприятных погодных условий, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Шоу-бизнес Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".

Общество Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.

Общество Президентское кадетское училище открылось в Кемерово Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына 29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.