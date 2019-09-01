с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Футбол «Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.

Единоборства Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Армия и оружие Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35 Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.

Политика Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.

Происшествия В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Экономика Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Политика Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Космос Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Общество Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Политика Туск обиделся и решил не ехать в Польшу на годовщину войны Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что не собирается посещать памятные мероприятия в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Общество Испанского монарха выписали из больницы после операции на сердце Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы в городе Посуэло-де-Аларкон.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Экономика Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.

Политика В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Политика СБУ опровергла данные об обмене заключенными между Россией и Украиной Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.

Политика В России изменились правила призыва в армию Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.

Политика Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генпрокурора.