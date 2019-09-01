Политика
РБКЗеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.
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Футбол
«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса 11:45
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Пилоты ВВС Индии на российском авиасалоне МАКС-2019 в Подмосковье совершили полеты на истребителе МиГ-35, также индийской делегации продемонстрировали истребитель Су-57Э, сообщает телеканал NDTV.
Политика Сегодня 17:16
Политика
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности ООН с воскресенья на месяц переходит к России.
РИА Новости 17:08
Происшествия
В Норвегии разбился вертолет, четыре пассажира погибли
На севере Норвегии неподалеку от города Альто разбился вертолет с шестью пассажирами на борту. Об этом сообщает спасательная служба страны.
Gazeta.SPb 17:20
Наука
Физики через математическую модель описали ужарку стейка
Evo-rus.com 09:28
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Культура
Американский секс-символ 90-х Ричард Гир празднует свое 70-летие
Ричард Гир, ставший одним из самых популярных актеров Голливуда, празднует сегодня, 31 августа, 70-летие.
Слово и Дело 06:26
Экономика
Исследование показало, сколько россиян берут кредит на сборы детей к школе
Каждый десятый россиянин, являющийся клиентом микрофинансовых организаций, оформляет заем на сборы детей к школе, средняя сумма такого займа составляет порядка 10 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 20:15
Политика
Зеленский: Разговор с Путиным стал самым сложным в моем президентстве
Укранский лидер Владимир Зеленский признался, что второй разговор с российским президентом Владимиром Путиным после гибели четырех украинцев в Донбассе был самым сложным в его президентстве.
РЕН ТВ 16:59
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Баскетбол
Россия одержала первую победу на чемпионате мира по баскетболу
Красная весна 08:35
Общество
Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории
Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
REGNUM вчера в 14:58
Политика
Туск обиделся и решил не ехать в Польшу на годовщину войны
Глава Европейского совета Дональд Туск сообщил, что не собирается посещать памятные мероприятия в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Взгляд.ру вчера в 23:52
Общество
Испанского монарха выписали из больницы после операции на сердце
Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы в городе Посуэло-де-Аларкон.
News.ru 07:10
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Экономика
Лукашенко призвал производителей сахара «не страдать» из-за России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, а не концентрироваться только на России.
Известия 20:45
Политика
В МИДе Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
Известия 19:01
Политика
СБУ опровергла данные об обмене заключенными между Россией и Украиной
Обмена заключенными между Россией и Украиной не было и сегодня, 30 августа, его не будет.
Труд вчера в 06:02
Политика
В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генпрокурора.
Эхо Москвы 21:06
Кино
Сериалы сентября 2019 года: что обязательно стоит смотреть
Вокруг ТВ вчера в 12:25
Армия и оружие
Россия начала производство самых мощных в мире ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса приступило к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, являющихся самыми мощными в мире.
Вечерняя Москва 20:46