Политика
РБКЗеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.
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Общество
Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей
С 1 сентября размер минимальной пенсии в столице был повышен на две тысячи рублей. Теперь она составляет 19,5 тысячи рублей.
Вечерняя Москва 17:23
Политика
Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН
Председательство в Совбезе ООН с воскресенья на месяц переходит к России - ожидается, что в некоторых заседаниях примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 17:08
Шоу-бизнес
Собчак показала, как путешествует с сыном на частном самолёте
Российская телеведущая Ксения Собчак показала в социальной сети, как вернулась в Москву с сыном после отпуска на частном самолёте.
News.ru 14:53
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета 07:44
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси
В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
RuNews24.ru 04:27
Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Политика
США обдумывают возможность санкций из-за «Северного потока-2»
Соединенные Штаты обдумывают возможность введения антироссийских санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2". С соответствующим заявлением выступил министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри, пишет RT.
Народные новости 17:28
Происшествия
Стрелок открыл огонь по людям в Техасе и угнал грузовик
В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Политика
Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 11:54
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Здоровье
В Мордовию идут вирусы гриппа «Колорадо», «Брисбен» и «Канзас»
Медики настоятельно рекомендуют поставить прививку и в этом году, чтобы организм выработал иммунитет к заболеваниям.
Известия Мордовии вчера в 23:52
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Политика
Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
Известия 09:09
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском 13:08
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Гаджеты
Раскрыты стоимость и характеристики iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max
Китайский инсайдер поделился информацией о характеристиках и предполагаемой стоимости новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
iReactor 17:04
Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Гаджеты
Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Происшествия
Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку
В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
Известия 04:40
Футбол
Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем»
Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.
Газета.Ru 18:24
Футбол
«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место
В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса 11:45
Общество
Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд
Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
Российская газета 10:34