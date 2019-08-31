Политика

РБКРБКЗеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.
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Зеленский отказался идти к Трампу «с протянутой рукой»

Взгляд.ру16:20

Зеленский заявил, что Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой

Комсомольская правда16:21

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

РБК16:36

Зеленский: Украина не будет стоять с протянутой рукой перед США

Life.ru16:31

Зеленский об отношениях с США: мы не будем стоять с протянутой рукой

Вести.Ru16:58

Зеленский пообещал не стоять «с протянутой рукой» перед Вашингтоном

Известия16:08

Зеленский заявил, что не пойдет к Трампу «с протянутой рукой»

ТАСС14:59
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Пенсия в столице с 1 сентября была увеличена до 19,5 тысячи рублей

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Вечерняя Москва 17:23
Политика

Россия на месяц становится председателем в Совбезе ООН

Председательство в Совбезе ООН с воскресенья на месяц переходит к России - ожидается, что в некоторых заседаниях примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
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Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси

В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
RuNews24.ru 04:27
Общество

Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян

"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
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В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.
Газета.Ru 18:21
Политика

Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Россиянин Александр Поветкин победил британца Хьюи Фьюри в поединке, который проходил в рамках вечера бокса в Лондоне перед встречей Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла.
РБК 17:24
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Политика

Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия 14:45
Гаджеты

Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3

Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
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В Мордовию идут вирусы гриппа «Колорадо», «Брисбен» и «Канзас»

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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
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Зеленский назвал «Северный поток – 2» угрозой всей Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал строительство газопровода «Северный поток – 2» неприемлемым.
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Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии

Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
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На Венецианском фестивале состоялась премьера фильма «Джокер»

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В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак

Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
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Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией

Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
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Раскрыты стоимость и характеристики iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

Китайский инсайдер поделился информацией о характеристиках и предполагаемой стоимости новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
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Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра

В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
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Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети

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Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7

Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
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Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку

В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
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Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем»

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.
Газета.Ru 18:24
Футбол

«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место

В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса 11:45
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Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд

Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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