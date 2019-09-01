с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Происшествия Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Политика На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124 Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.

Футбол AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.

Политика Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.

Политика Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

Космос Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

Единоборства Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.

Происшествия Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Гаджеты Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3 Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.

Политика В России изменились правила призыва в армию Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.

Политика Венесуэла пожалуется в ООН на Колумбию за поддержку террористов Правительство Венесуэлы обратится в ООН в связи с предоставлением Колумбией помощи террористам, которые планировали взрывы в Каракасе и других городах страны.

Баскетбол Начало надежд. Сборная России выиграла первый матч на чемпионате мира Воронцевич без превышения частоты пульса точно оформил штрафные, одновременно положив конец этому матчу и успешному началу сборной на турнире в Китае.

Общество Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».

Происшествия При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.

Шоу-бизнес Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.