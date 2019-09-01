Политика

РБКРБКЗеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1
» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК16:36

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Зеленский дал обещание не идти к Трампу с протянутой рукой

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По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
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Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии

Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
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Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
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Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
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Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде

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Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
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Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3

Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
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Венесуэла пожалуется в ООН на Колумбию за поддержку террористов

Правительство Венесуэлы обратится в ООН в связи с предоставлением Колумбией помощи террористам, которые планировали взрывы в Каракасе и других городах страны.
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Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
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В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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