Политика
РБКЗеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.
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Общество
Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян
"С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:11
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе
По последним данным, пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Одесса.
Российская газета 19:15
Хоккей
«Локо» второй год подряд выиграл Кубок мира среди молодежных команд
Первый Ярославский 15:15
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Футбол
AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
Чемпионат 17:51
Политика
ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой
Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.
Говорит Москва 12:21
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru 12:38
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском 16:38
Космос
Российский космонавт с трудом включил робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин столкнулся с трудностями при попытке включить его, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров космонавтов со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.
Дождь вчера в 13:54
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак растит сына как принца
Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Политика
Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
Телеканал 360° 16:42
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета 13:22
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Политика
В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15
Футбол
«Зенит» сообщил о переходе Осорио
Metaratings 13:31
Политика
Венесуэла пожалуется в ООН на Колумбию за поддержку террористов
Правительство Венесуэлы обратится в ООН в связи с предоставлением Колумбией помощи террористам, которые планировали взрывы в Каракасе и других городах страны.
ТАСС 16:55
Баскетбол
Начало надежд. Сборная России выиграла первый матч на чемпионате мира
Воронцевич без превышения частоты пульса точно оформил штрафные, одновременно положив конец этому матчу и успешному началу сборной на турнире в Китае.
Sportbox.RU 17:40
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
REGNUM 08:03
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Шоу-бизнес
Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако
Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.
Свободная Пресса 14:24
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Происшествия
В Беслане начнётся трёхдневная Вахта памяти по погибшим в теракте
В школе № 1 в Беслане 1 сентября начинается трёхдневная Вахта памяти по погибшим во время теракта в 2004 году.
Life.ru 18:57