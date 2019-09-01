с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.

Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой

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Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

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Политика Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

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Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Здоровье Названы ранние симптомы диабета Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.

Космос СМИ: Китай в сентябре запустит спутник BNU-1 для наблюдений за Арктикой и Антарктидой Китай выведет в сентябре на орбиту микроспутник под кодовым названием "Цзинши-1" (BNU-1) для наблюдений за Арктикой и Антарктидой.

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Культура Дрезденский оперный бал стартовал в Петербурге В Петербурге 31 августа стартует Дрезденский оперный бал.

Общество Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.