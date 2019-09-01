Политика
РБКЗеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов. По его словам, в первую очередь он рассчитывает на предметный разговор об инвестициях и бизнесе.
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Происшествия
В Армении нашли мать младенца, тело которого обнаружили на свалке
Сотрудники полиции Армении нашли мать ребенка, тело которого со связанными руками и ногами было обнаружено в субботу на городской свалке города Гюмри, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Теннис
Рублев победил Кирьоса и вышел в четвертый круг US Open
РИА Новости 00:48
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском вчера в 17:36
Игры
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру вчера в 05:00
Культура
Театр Российской армии проведет юбилейный фестиваль «Лестница»
Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) проведет в воскресенье юбилейный, пятый фестиваль "Лестница", который в этому году пройдет в новом формате.
ТАСС вчера в 19:34
Армия и оружие
National Interest сообщил о неготовности флота США к глобальной войне
Подводя итог, специалисты пришли к выводу, что к переброске войск в случае начала боевых действий необходимо подключить еще как минимум 60 кораблей, а это очень сложное задание.
Политическая Экспертиза вчера в 13:30
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 30 августа в 04:34
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 вчера в 13:01
Армия и оружие
Польша планирует «конкретно поговорить» с США об усилении восточного фланга НАТО
Польские эксперты утверждают, что усиление восточного фланга НАТО жизненно необходимо, пусть это и не понравится России, сообщает RT.
ФАН вчера в 22:30
Политика
ЦИК пожаловалась на прессу после интервью Памфиловой
ЦИК России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП) статьи на основе интервью председателя комиссии Эллы Памфиловой 29 августа 2019 года.
News.ru вчера в 07:48
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Музыка
Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы
Росбалт вчера в 07:55
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Политика
Южная Осетия начала гуманитарную операцию на границе с Грузией
Пограничники Южной Осетии начали гуманитарную операцию в районе села Цнелис, на расстоянии от которого в километре установлен грузинский блокпост, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 30 августа в 12:17
Происшествия
Более 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге
В ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Гонконге был госпитализирован 31 человек, сообщает RTHK.
Коммерсантъ 02:07
Происшествия
Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.
Вести.Ru 00:45
Наука
Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Исследователи из Швеции узнали, почему мужчинам бесполезно начинать спор с женщинами.
Газета.Ru 01:25
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» и одержал четвертую победу подряд
«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии — 3:0. За составе победителей отличились Роберту Фирмину и Садио Мане, еще один гол забил форвард «Бернли» Крис Вуд, отправив мяч в свои ворота.
Спорт-Экспресс вчера в 14:23
Технологии
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Игромания.ру вчера в 13:56
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о четырёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Представитель народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что ВСУ за сутки четыре раза нарушили режим прекращения огня.
RT на русском вчера в 00:05
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в немецком Эссене
Более 20 человек получили травмы различной степени тяжести при обрушении сцены на концерте в немецком Эссене.
Известия вчера в 20:38
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Европротокол и пенсии. Россиянам напомнили об изменениях с 1 сентября
"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости 30 августа в 05:09