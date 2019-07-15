Политика
Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьмиNews.ru 11:37
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания. Тем временем в Национальной полиции заявили, что водителям из кортежа главы государства грозит штраф или лишение прав.
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Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа и автобуса с детьми
Rambler News Service11:30
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
Армия и оружие
The National Interest (США): НАТО, готовься! Скоро российские ЗРК С-500 окажутся рядом с тобой на поле боя (The National Interest)
Обновлено в 18:47
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Наука
Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей
Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено в 03:59
Политика
Евросоюз вводит санкции против Турции
Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Гаджеты
Полезный тест: Core i9-9900K против Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 7 2700X и Ryzen 7 1700X на одинаковых частотах
Многочисленные тесты процессоров Ryzen 3000 показали, что при сходных ценах решения Intel в сравнении с новинками AMD полностью неконкурентоспособны.
Обновлено в 13:28
Здоровье
В Башкирии закупят ещё 30 машин скорой помощи
Обновлено в 08:19
Политика
Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в дела страны
Украинский МИД сообщил, что Венгрия вмешивалась во внутренние дела страны, в частности проявлялось это в политике.
Обновлено в 17:31
Наука
Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено в 17:23
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Футбол
Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»
Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса".
Обновлено в 17:29
Политика
Борис Джонсон не поддержит военную операцию США против Ирана
Лидер избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон исключил возможность поддержки военной операции США против Ирана.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
ВСУ готовит в Станице Луганской провокации
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что в преддверии встречи Контактной группы в Минске, запланированной на 17 июля, Вооруженные силы Украины готовят провокации в Станице Луганской.
Обновлено в 12:17
Общество
Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение
В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».
Обновлено в 13:11
Происшествия
Новгородский экс-замгубернатора получил 10 лет колонии за коррупцию
По информации пресс-службы регионального управления СК, дело о взятке на 17 млн рублей в отношении Шалмуева ведомство возбудило в 2018 году.
Обновлено в 13:49
Общество
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет
Половина объектов загородной недвижимости не поставлена на учет Почти половина объектов загородной недвижимости, выставленных в Подмосковье на продажу, не зарегистрирована в Росреестре или не полностью поставлена на кадастровый учет.
Обновлено в 18:23
Политика
Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона
Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США.
Обновлено в 18:24
Армия и оружие
В США назвали «уязвимость» С-400
Stratfor отмечает ограниченное противодействие С-400 «Триумф» низколетящим в условиях горного рельефа крылатым ракетам.
Обновлено в 17:11
Политика
В России решили оставить в силе предложение Украины по морякам
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отказалась от предложенного Украине способа по освобождению моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 19:23
Политика
Бастрыкин предложил сделать конфискацию дополнительным видом наказания
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил сделать конфискацию имущества как дополнительный вид наказания в случае преступления коррупционного характера.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
СК представил видеопроект с именами виновных в преступлениях на Донбассе
Следственный комитет (СК) на своем сайте представил новый видеопроект на канале ведомства на YouTube под названием «Украина: хроника огненных лет».
Обновлено в 15:02
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о ливнях с грозами в Москве
Центральный федеральный округ 17 июля накроет циклон, который принесет с собой грозы и ливни.
Обновлено в 19:15
Происшествия
Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении
В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Хоккей
Чемпион мира Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов»
Двукратный чемпион мира Николай Жердев продолжит карьеру в команде ВХЛ «Тамбов». Об этом сообщил директор «Тамбова» Сергей Касьянов.
Обновлено в 13:23