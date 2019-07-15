Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что сотрудники управления государственной охраны (УГО), спровоцировавшие ДТП в Запорожской области, не смогут избежать наказания. Тем временем в Национальной полиции заявили, что водителям из кортежа главы государства грозит штраф или лишение прав.

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми

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