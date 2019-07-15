Политика

Зеленский пообещал наказать водителей кортежа за ДТП с детьмиТК Звезда 12:55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудники Управления государственной охраны будут привлечены к ответственности в случае, если их вина в ДТП в Запорожской области подтвердится. Об этом глава государства сообщил на своей страничке в Facebook.
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Зеленский прокомментировал ДТП со своим кортежем

Аргументы и Факты14:38

Зеленский пообещал наказать водителей кортежа за ДТП с детьми

ТК Звезда12:55

Это недопустимо. Зеленский обещал наказать виновников ДТП в Запорожье

SM News11:00

Зеленский прокомментировал ДТП с участием своего кортежа и автобуса с детьми

Rambler News Service11:30

Зеленский обещает наказать виновников ДТП с его кортежем и автобусами

REGNUM11:30

Зеленский пообещал наказать виновников ДТП со школьными автобусами

Газета.Ru11:19

Зеленский пообещал наказание водителям кортежа после ДТП с детьми

News.ru11:37
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Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Политика

МИД ответил на призыв Евросоюза сохранить ДРСМД

В МИД прокомментировали призыв Евросоюза к России сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 12:28
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено в 21:15
Происшествия

Обучавший Путина авиаинструктор погиб в катастрофе с вертолетом

Воскресным вечером 14 июля в Подмосковье произошла трагедия: при жесткой посадке вертолета погиб глава Федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, который в свое время обучал Владимира Путина полетам на дельтаплане.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 20:28
Армия и оружие

«Искандеры» нанесли «удар» по боевикам в горах Кавказа

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Южного военного округа провели электронные пуски ракет по выбранным в ходе маневров решений.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес

Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом

Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Общество

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить

На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.
Обновлено 13 июля в 02:18
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии

21-летняя Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российские зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Происшествия

Легендарный боксер Пернелл Уитакер погиб в результате ДТП

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в городе Вирджиния-Бич в результате дорожно-транспортного происшествия.
Обновлено в 14:20
Экономика

В США начался сезон финансовых отчетностей. Акции отреагировали ростом

В понедельник, 15 июля, в Соединенных Штатах стартовал сезон отчетностей за второй квартал.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Политика

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.
Обновлено в 21:59
Происшествия

Тройное убийство совершено в Липецкой области

По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.
Обновлено в 15:45
Происшествия

На криминальной сходке в Подмосковье задержали внука Деда Хасана

Обновлено в 05:55
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает часть активов компании «Везет»

В 2017 году компания «Везет» занимала около 12,3% рынка таксомоторных перевозок в стране, что почти на 2% больше, чем объединившихся Uber и «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:30
Политика

В ФСБ назначили нового командира «Альфы»

Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.
Обновлено в 14:08
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Происшествия

На реке Лене в Якутии погибли двое детей

Обновлено в 09:45
Политика

Жители Донбасса смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе

Получившие российское гражданство жители ДНР и ЛНР смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации, сообщили в МВД России в ответ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 21:18
Происшествия

Въехавший в толпу неонацист получил пожизненный срок

Суд приговорил неонациста Джеймса Алекса Филдса к пожизненному лишению свободы за наезд на демонстрантов в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния, США) в 2017 году.
Обновлено в 21:47
Общество

Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов

Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры (реже - по 30 рублей) много лет.
Обновлено в 20:18
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка

Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Космос

Астронавты заказали на МКС компот и ряженку

Среди заказанных блюд — мясо с «перловкой», компот из груш, ряженка, соки и сыр «Южный», сообщает РИА Новости.
Обновлено в 20:54
Технологии

Сервис для шифрования биометрии подготовят до конца 2019 года

Как пояснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, облачное решение в десятки раз удешевит процесс сбора биометрии и повысит безопасность клиентов небольших банков, которые сами не могут создать надежную систему.
Обновлено в 19:20
Футбол

Инсинье назвал «предательством» переход Сарри в «Ювентус»

Вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о назначении бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри на пост наставника туринского «Ювентуса».
Обновлено в 20:00
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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