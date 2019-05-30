Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтераГазета.Ru 09:40
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Политика
В МИД Украины предложили отказаться от термина «миротворцы»
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил Киеву отказаться от употребления термина «миротворцы ООН» в официальных документах.
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Политика
Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
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Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой
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Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
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Экономика
Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 04:56
Общество
На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер
Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Кино
В русской версии злодею из «Тайной жизни домашних животных 2» изменили национальность
В русской версии мультфильма Universal Pictures "Тайная жизнь домашних животных 2" изменили национальность одного из персонажей - жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл.
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Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь
Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Общество
Чеченский судья подал иски к российским СМИ на 60 миллионов рублей
Судье Заводского районного суда Грозного Игорю Дауркину не понравились сообщения о том, что решение о списании 9-ти миллиардов рублей долгов за газ с жителей республики принял именно он.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
На Indiegogo за $300 предлагают смартфон Kingrow K1 с E Ink экраном
Батарея в смартфоне по современным меркам тоже не демонстрирует рекордный объём — всего 3100 мАч, но за счет E Ink этого достаточно для работы всей системы.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Жади изменилась: звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж
На днях Джованна Антонелли, сыгравшая в телешоу очаровательную Жади, удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.17 лет назад девушки и женщины всех возрастов замирали возле экранов телевизоров и пристально следили за перипетиями жизни восточной красавицы.
Обновлено в 07:05
Космос
«Роскосмос» завершил миссию «Спектр-Р»
Обновлено в 13:18
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
Со слов помощника министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивена Винберга, увеличение поставок американского газа позволит "молекулам американской свободы" распространяться по всему миру.
Обновлено в 03:28
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Обновлено в 14:23
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол
Кротов признался, что игроки «Уфы» нервничали в матче с «Томью»
Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов - о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Томи" (2:0). - В игре было видно, что первые 15 минут мы играли осторожно, была какая-то напряженность, волнение, но через 15 минут мы успокоились и взяли игру под свой контроль, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".
Обновлено в 14:56
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Политика
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана
Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42