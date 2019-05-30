Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтераГазета.Ru 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский поругался с журналистами канала Порошенко

Телеканал 360°12:39

Зеленский поскандалил с журналисткой из-за квартиры

Lenta.ru09:03

Зеленский поругался с журналистами в Львоской области

Российская газета11:26

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Газета.Ru09:40

Зеленский поругался с журналисткой. «Что вы мне тут интервью ведете?»

URA.Ru12:29

«Давайте скинемся и купим людям квартиру»: Зеленский поскандалил с журналисткой

РЕН ТВ08:26

Зеленский повздорил с журналистами канала Порошенко

ТВ Центр11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Политика

В МИД Украины предложили отказаться от термина «миротворцы»

Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил Киеву отказаться от употребления термина «миротворцы ООН» в официальных документах.
Обновлено в 15:23
Политика

Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.
Обновлено в 15:14
Гаджеты

Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой

Обновлено в 09:52
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Экономика

Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство подготовит законопроект, уравнивающий ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) россиян и иностранных граждан, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 04:56
Общество

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы начали вырубать сквер

Заказчик стройки, компания НОВАТЭК сообщила, что все работы ведёт в рамках закона и что профинансировала благоустройство.
Обновлено в 15:31
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Кино

В русской версии злодею из «Тайной жизни домашних животных 2» изменили национальность

В русской версии мультфильма Universal Pictures "Тайная жизнь домашних животных 2" изменили национальность одного из персонажей - жестокого директора цирка, которого озвучил Ник Кролл.
Обновлено в 08:10
Политика

В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным

Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову

Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Виктория Исакова впервые показала маленькую дочь

Виктория всячески охраняет девочку от досужего интереса, любопытных взглядов.
Обновлено в 13:00
Технологии

В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

В Крыму задержаны крымскотатарские активистки Зудиева и Салиева

Обновлено в 11:12
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни 11-летний Адам Кадыров принял участие в съемках турецкого сериала "Воскресший Эртугрул".
Обновлено в 06:46
Общество

Чеченский судья подал иски к российским СМИ на 60 миллионов рублей

Судье Заводского районного суда Грозного Игорю Дауркину не понравились сообщения о том, что решение о списании 9-ти миллиардов рублей долгов за газ с жителей республики принял именно он.
Обновлено в 14:29
Гаджеты

На Indiegogo за $300 предлагают смартфон Kingrow K1 с E Ink экраном

Батарея в смартфоне по современным меркам тоже не демонстрирует рекордный объём — всего 3100 мАч, но за счет E Ink этого достаточно для работы всей системы.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Жади изменилась: звезда «Клона» Джованна Антонелли сменила имидж

На днях Джованна Антонелли, сыгравшая в телешоу очаровательную Жади, удивила фанатов кардинальной сменой имиджа.17 лет назад девушки и женщины всех возрастов замирали возле экранов телевизоров и пристально следили за перипетиями жизни восточной красавицы.
Обновлено в 07:05
Космос

«Роскосмос» завершил миссию «Спектр-Р»

Обновлено в 13:18
Происшествия

Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей

По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

Со слов помощника министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивена Винберга, увеличение поставок американского газа позволит "молекулам американской свободы" распространяться по всему миру.
Обновлено в 03:28
Наука

Раскрыта природа шаровой молнии

Обновлено в 12:29
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Обновлено в 14:23
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Футбол

Кротов признался, что игроки «Уфы» нервничали в матче с «Томью»

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов - о первом стыковом матче за право играть в премьер-лиге против "Томи" (2:0). - В игре было видно, что первые 15 минут мы играли осторожно, была какая-то напряженность, волнение, но через 15 минут мы успокоились и взяли игру под свой контроль, - сказал футболист в эфире телеканала "Матч премьер".
Обновлено в 14:56
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Политика

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:33
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное