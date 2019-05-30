Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтераГазета.Ru 09:40
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Финансы
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в скором времени
Глава ЦБ отметила, что самый сложный этап оздоровления банковского сектора пройден, поэтому ключевая ставка может уменьшиться уже во втором-третьем кварталах.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулки в парках
Москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулки в более чем 40 парках столицы.
Обновлено в 12:09
Игры
Игра Death Stranding выйдет 8 ноября
Обновлено вчера в 13:11
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Политика
Россиянка Татьяна Валовая возглавит офис ООН в Женеве
Гражданка России Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.
Обновлено в 12:31
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Авто
Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale
Итальянская компания Ferrari, которая занимается производством спортивных и гоночных автомобилей, представила свой первый гибридный спортивный суперкар SF90 Stradale.
Обновлено в 01:23
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Футбол
Коутиньо может продолжить карьеру в «МЮ», «Челси» или «ПСЖ»
Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону» уже в это межсезонье. Бразилец сообщил своему окружению, что готов сменить команду летом.
Обновлено в 08:57
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления
Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
Обновлено в 06:28
Происшествия
МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Политика
На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»
На Украине с 3 июня вступят в силу новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов.
Обновлено в 12:03
Экономика
Курс биткоина превысил отметку в $9 тысяч впервые с мая 2018 года
В последний раз курс криптовалюты превышал отметку в 9 тысяч долларов в мае 2018 года.
Обновлено в 12:34
Общество
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом
Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.
Обновлено в 09:04
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32