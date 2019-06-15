Политика

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру ДонбассаИзвестия 08:34

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса в самое ближайшее время. Об этом он заявил в субботу, 15 июня, во время рабочей поездки в Мариуполь, где встретился с предпринимателями.
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Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

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Газета.Ru08:15

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Зеленский анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

РИА Новости08:02

Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

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