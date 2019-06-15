Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру ДонбассаRT на русском 08:13
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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с чего всё началось
В ходе встречи с молодежью и представителями бизнеса в Мариуполе, Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные влияния в инфраструктуру Донбасса, направленные на развитие среднего и малого бизнеса.Коммерсантъ10:58
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Музыка
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Обновлено в 08:03
Происшествия
Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе
В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
Общество
Дольщики ЖК «Ижора Парк» начали бессрочную голодовку
Обновлено в 09:30
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:36
Политика
Трамп поведал об НЛО и обвале рынка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).
Обновлено в 10:46
Происшествия
Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки
Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».
Обновлено вчера в 14:45
Транспорт
В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse
В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Происшествия
На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку
Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест
Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Политика
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
Обновлено в 04:34
Политика
В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии
Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».
Обновлено в 11:36
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Внук Ротару вырос сердцеедом
Внук Ротару вырос сердцеедом Анатолий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки. У Софии Ротару подрастают красавцы-внуки.
Обновлено в 10:56
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено в 09:12
Единоборства
Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.
Обновлено в 03:35
Музыка
Maruv прервала интервью из-за вопроса «чей Крым»
Обновлено в 10:13
Происшествия
Два взрыва прогремели в столице Сомали
Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Звезду «Универа» задержали в центре Москвы
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Москва обескуражила Вашингтон своими ракетами
Обновлено вчера в 15:49
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Технологии
Крупнейший в мире самолет выставлен на продажу за 400 млн долларов
Воздушное судно Stratolaunch, являющееся крупнейшим в мире, выставлено на продажу за 400 миллионов долларов.
Обновлено в 03:41
Футбол
Дзагоев подпишет контракт с ЦСКА по схеме «1+1»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время продлит контракт с "армейцами".
Обновлено в 08:18
Экономика
ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты
Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.
Обновлено в 06:50
Общество
Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.
Обновлено в 10:07
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37