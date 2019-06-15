Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру ДонбассаRT на русском 08:13

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.

Политика Трамп поведал об НЛО и обвале рынка Президент США Дональд Трамп заявил, что не сильно верит в существование неопознанных летающих объектов (НЛО).

Происшествия Под Пензой местные жители перекрыли трассу после массовой драки Федеральную трассу М-5 перекрыли жители села Чемодановка 14 июня в Пензенской области после массовой драки с участием представителей местной цыганской общины, сообщает региональное издание «Пенза-Взгляд».

Транспорт В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Происшествия На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Происшествия Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.

Политика Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.

Политика В МИД России оценили мирное разрешение кризиса в Молдавии Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Москве «удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии».

Происшествия Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре Пассажирский лайнер «Боинг 737-800» авиакомпании S7, летевший в Краснодар из Москвы, не смог сесть с первого раза.

Шоу-бизнес Внук Ротару вырос сердцеедом Внук Ротару вырос сердцеедом Анатолий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки. У Софии Ротару подрастают красавцы-внуки.

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Происшествия Два взрыва прогремели в столице Сомали Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.

Общество Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.

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Экономика ЦБ рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты Банк России изучает возможность запуска собственной цифровой валюты.

Армия и оружие Рамзан Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии Глава Чечни подчеркнул, что деятельность военнослужащих республики не вызывала никаких нареканий, и сирийские власти неоднократно выражали им благодарность.

Общество Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.

Происшествия Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца О пропаже питомца Алибасова стало известно 12 июня. Кот сбежал во время пресс-конференции, проходившей дома у продюсера.