Зеленский пообещал иностранные инвестиции в ДонбассRT на русском 14:35

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Происшествия Старший сын хоккеиста Соколова пришел в сознание Старший сын экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришел в сознание.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.

Политика В Чехии могут сделать дату ввода союзных войск в 1968 году Днём памяти В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска и ещё четыре государства, входившие в состав ОВД, вошли на территорию Чехословакии с четырёх направлений и воздушным путём для прекращения политических реформ, получивших название "Пражская весна".

Общество Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Объединенная сеть проанализировала также структуру спроса на электронику со стороны туристов и бизнесменов, приезжающих в Россию.

Политика Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.

Здоровье Наполеонов уже нет. Врач-психиатр о здоровье россиян Обычные люди под словом «шизофрения» имеют в виду любое психическое заболевание.

Политика Индия ввела ввозные пошлины на американские товары Индия ввела ввозные пошлины на 28 наименований американских товаров.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира по футболу Финальный матч молодежного чемпионата мира по футболу между сборными Украины и Южной Кореи завершился победой европейской команды со счетом 3:1. Встреча прошла в польской Лодзи.

Здоровье Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Происшествия Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.

Кино В Сочи объявят победителей кинофестиваля «Кинотавр» Лауреаты 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" будут объявлены в воскресенье на церемонии, которая пройдет в Зимнем театре Сочи.

Происшествия В ДТП под Воронежем погибли семь человек Как сообщает областное управление ГИБДД, микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus на 59-м километре дороги "Воронеж - Луганск".

Армия и оружие Великобритания отправит в Персидский залив 100 спецназовцев На фоне усиливающейся напряженности после инцидентов с танкерами в Оманском заливе власти Великобритании усиливают защиту судов в Персидском заливе, сообщает газета The Times.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Футбол Икарди может подать на «Интер» в суд за травлю Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с «Интером» через суд.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Авто Porsche показал тизер нового Boxster 718 Spyder По словам авторов видеоролика, с приходом нового Porsche 718 Boxster Spyder «грянет буря», и в доказательство автомобиль проносится по трассе на огромной скорости.