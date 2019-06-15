Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в ДонбассRT на русском 14:35
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».
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с чего всё началось
В ходе встречи с молодежью и представителями бизнеса в Мариуполе, Владимир Зеленский анонсировал инвестиционные влияния в инфраструктуру Донбасса, направленные на развитие среднего и малого бизнеса.Коммерсантъ10:58
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 16:09
Политика
Лидер Демпартии Молдавии Плахотнюк бежал из страны
Обновлено в 01:58
Кино
Скончался режиссер Франко Дзеффирелли
Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем
Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара
Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Авто
Стали известны лучшие внедорожные минивэны в России
Специалисты портала «Автоновости дня» поделилась с пользователями сети списком лучших полноприводных минивэнов повышенной проходимости в России.
Обновлено в 01:40
Политика
Водная блокада Крыма ударила по Украине
Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Театры
В Петербурге открылась Международная театральная олимпиада
Санкт-Петербург впервые в своей истории стал местом проведения Международной театральной олимпиады, на которой будут представлены спектакли 52 театров из 21 страны.
Обновлено в 12:46
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.
Обновлено в 14:03
Кино
Сериал «Ангел-хранитель» на Первом канале: актеры, анонсы серий и трейлер
Историческое полотно охватит 130 лет действия, 10 эпох и 5 поколений семейств Ангеловых и Кондратьевых. Кадр из сериала «Ангел-хранитель»
Обновлено в 14:41
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено вчера в 04:08
Гаджеты
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
Политика
Программа по интеграции РФ и Белоруссии согласована почти на 90%
Россия и Белоруссия согласовали почти 90% программы углубления интеграции двух стран, сообщил глава Минэкономики РФ Максим Орешин.
Обновлено в 10:37
Футбол
Булыкин стал кандидатом в депутаты Мосгордумы
Бывший футболист сборной России, московских "Динамо" и "Локомотива" Дмитрий Булыкин сообщил, что зарегистрировался кандидатом в депутаты Московской городской думы.
Обновлено в 13:47
Космос
Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях»
Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 11:36
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Общество
Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца
Чужой канадский сфинкс, которого неизвестный выдал за кота продюсера Бари Алибасова, сейчас живет у поклонницы группы «На-На».
Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес
Шепелев сбежал с сыном за сутки до смерти Жанны Фриске
Родные Жанны Фриске заявили, что телеведущий Дмитрий Шепелев сбежал с сыном Платоном и не дает родным видеться с ребенком, передает Teleprogramma.
Обновлено в 15:03
Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии.
Обновлено в 04:31
Общество
В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено в 16:07
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Наука
Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено вчера в 17:42