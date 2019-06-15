Политика

Зеленский пообещал иностранные инвестиции в ДонбассRT на русском 14:35

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».
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с чего всё началось
В ходе встречи с молодежью и представителями бизнеса в Мариуполе, Владимир Зеленский анонсировал
 инвестиционные влияния в инфраструктуру Донбасса, направленные на развитие среднего и малого бизнеса.
Коммерсантъ10:58

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Зеленский пообещал иностранные инвестиции в Донбасс

RT на русском14:35

Зеленский пообещал инвестиции в инфраструктуру Донбасса

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Зеленский пообещал предпринимателям Донбасса иностранные инвестиции

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ТАСС08:14

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Газета.Ru12:40

Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса в ближайшее время

Интерфакс08:02
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
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