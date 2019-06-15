Зеленский пообещал иностранные инвестиции в ДонбассRT на русском 14:35

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».

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Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Происшествия Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.

Происшествия Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.

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Политика Водная блокада Крыма ударила по Украине Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

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Космос Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях» Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

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Общество В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

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