Зеленский пообещал иностранные инвестиции в ДонбассRT на русском 14:35

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведёт переговоры по вопросу иностранных инвестиций в инфраструктуру Донбасса. По его словам, средства начнут поступать «в ближайшее время».

Спорт На турнир Moscow Cyber Cup по FIFA 19 пришло примерно 10 зрителей Авторы канала CYBERSLOVO отметили низкую зрительскую активность турнира Moscow Cyber Cup по FIFA 19.

Космос Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.

Происшествия Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok В Индии подростка застрелили из самодельного пистолета во время съемки видео для приложения TikTok, сообщает International Business Times of India.

Авто В Томске прошла юбилейная выставка тюнингованных автомобилей В Томске накануне прошла юбилейная в текущем году 15-я выставка тюнингованных машин и другого транспорта под названием Tuning party.

Теннис Экс-первая ракетка мира Возняцки вышла замуж за баскетболиста Чешская теннисистка Каролин Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста НБА Дэвида Ли.

Футбол Букмекеры: Аргентина обыграет Колумбия в матче Кубка Америки Сегодня в 01:00 по московскому времени пройдет матч первого тура Кубка Америки между сборными Аргентины и Колумбии.

Политика Индия вводит пошлины на американские товары В число американских товаров, которые Индия намерена обложить повышенными пошлинами, войдут некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции, пишет газета Economic Times.

Религия Православные празднуют День Святой Троицы Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.

Происшествия Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.

Происшествия Экипаж атакованного танкера Front Altair прибыл в Дубай Весь экипаж нефтяного танкера Front Altair, атакованного в Оманском заливе, прибыли из Ирана в Дубай.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20 Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.

Экономика Проблемы обманутых дольщиков в Москве будут решены к 2023 году - заммэра Глава стройкомплекса напомнил, что за последние годы в Москве были решены проблемы около 11 тыс. обманутых дольщиков.

Происшествия В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина». Инцидент произошел на Тургеневской улице.

Происшествия В США задержали мужчину при попытке перелезть через ограду Белого дома Как сообщили в ведомстве, неизвестный мужчина пытался пересечь защитное ограждение Белого дома с северо-западной стороны здания Минфина рядом с Пенсильвания-авеню.

Политика В Чехии хотят объявить 21 августа 1968 «Днем памяти жертв вторжения» Отмечается, что предложение чешских депутатов стало ответом на подготовленную компартией РФ законодательную инициативу «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Авто Автомобили с пробегом подорожали Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Здоровье Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном В мае Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Наука Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.