Армия и оружие
Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в ДонбассеРИА Новости 02:59
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
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Происшествия
Собянин попросил главу ГУВД Москвы взять под контроль дело Голунова
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУВД Москвы Олега Баранова взять под собственный контроль рассмотрение дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова и максимально объективно разобраться.
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Политика
Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос поставок оружия
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью РИА Новости заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия.
Обновлено в 05:46
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке
Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Зеленский заявил о потере Россией контроля над ополченцами Донбасса
Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла контроль над ополченцами Донбасса, сообщает его пресс-служба в пятницу, 7 июня.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Экономика
ВЭБ создаст СП с инфраструктурным холдингом Ротенберга
ВЭБ и Стройпроектхолдинг договорились создать совместное предприятие - крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали новых фигурантов
Задержаны трое новых фигурантов уголовного дела об убийстве бывшего участника боевых действий в Сирии Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:54
Политика
Путин призвал переосмыслить роль доллара
Глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Штаб операции в Донбассе уточнил данные о потерях украинских военных
В рузультате двое украинских военнослужащих погибли, еще 10 получили ранения или травмы, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг. На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве потушили
Спасатели ликвидировали пожар на территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве, никто не пострадал, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин объявил о начале технологической войны
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Волжанку Ковальчук назвали трансом
В четверг, 6 июня, экс-волжанка Юлия Ковальчук предстала перед пользователями интернет-сети в образе "знойного" мачо.
Обновлено в 06:30
Экономика
Олег Тиньков предложил основателю «Яндекса» объединить бизнесы
Банкир Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнесы.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Реал» презентовал новую домашнюю форму
«Реал» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20. Форма выполнена в классическом белом цвете.
Обновлено в 05:17
Общество
За гостиницу «под храм» в Екатеринбурге просят миллиард рублей
В Екатеринбурге собственник недостроенной гостиницы «Дели», которую некоторые жители города предлагают «превратить» в храм Святой Екатерины, требует 1 млрд рублей.
Обновлено в 04:49
Общество
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Общество
Состояние Бари Алибасова остается стабильно тяжелым
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Нидерландах случайно обнаружили крупную нарколабораторию
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
В результате аварии на трассе А-120 загорелась «Газель»
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Газели». В иномарке в момент аварии находились двое маленьких детей.
Обновлено в 07:25
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Кино
«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай
Обновлено вчера в 20:37