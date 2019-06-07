Армия и оружие
Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в ДонбассеРИА Новости 02:59
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика
МИД России прокомментировал отправку военных в миссию ООН в ЦАР
В апреле стало известно, что Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
«Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом»
Глава «Газпрома» сообщил, что компания может обеспечить снижение стоимости газа для конечного потребителя на Украине на 25 процентов.
Обновлено в 08:57
Политика
Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского
Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.
Обновлено в 08:28
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram
Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов
В результате проверки после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что пилоты закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.
Обновлено в 03:52
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Политика
Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать
Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.
Обновлено в 07:58
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Политика
В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 06:46
Политика
Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов»
Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.
Обновлено в 09:30
Футбол
«Зенит» хочет избавиться от Маркизио
Обновлено в 09:22
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».
Обновлено в 09:39
Общество
Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон
Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Автоспорт
Пьер Гасли: «Впереди много работы, но ситуация становится лучше»
Обновлено вчера в 11:18
Энергетика
«Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо
Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:50
Экономика
Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах
Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Обновлено в 05:41
Технологии
Google купила платформу для бизнес-аналитики за $2,6 млрд
Компания Google объявила о покупке Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 08:11
Гаджеты
Беспроводные наушники Powerbeats Pro практически невозможно отремонтировать
Эксперты компании iFixit провели изучение беспроводных наушников Powerbeats Pro и заявили о том, что их практически невозможно отремонтировать.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте
На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17