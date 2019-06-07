Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в ДонбассеРИА Новости 02:59

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

Политика МИД России прокомментировал отправку военных в миссию ООН в ЦАР В апреле стало известно, что Россия направит до 30 военных в состав миссии ООН в ЦАР.

Политика «Нафтогаз» согласился на переговоры с «Газпромом» Глава «Газпрома» сообщил, что компания может обеспечить снижение стоимости газа для конечного потребителя на Украине на 25 процентов.

Политика Путин хочет довести уровень жизни в России до среднеевропейского Как заявил глава государства сегодня, 7 июня, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, в ближайшие годы Россия должна не только выйти на среднеевропейский уровень жизни по основным показателям, но и закрепиться на нём.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Происшествия Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов В результате проверки после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что пилоты закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства.

Экономика На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.

Политика Путин о Nord Stream 2: Проект бесконечно пытаются торпедировать Путин напомнил, что реализуемый газопроводный проект призван повысить энергобезопасность Европы и создать новые рабочие места.

Футбол Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.

Политика В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Политика Украинский суд запретил российской авиакомпании эксплуатацию «Русланов» Подольский райсуд Киева 28 мая запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных «Русланов» российской авиакомпании «Волга-Днепр», пишут украинские СМИ.

Экономика Шохин увидел возможность повторения перестройки в России Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.

Общество Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот» Семья создателя группы «На-На» Бари Алибасова подает в суд на производителя средства «Крот».

Общество Врачи ввели Бари Алибасова в медикаментозный сон Бари Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна, в нем, по прогнозам врачей, он пробудет двое суток.

Энергетика «Нафтогаз» назвал «химерной» скидку на российское топливо Предложенные "Газпромом" скидки на природный газ исполнительны директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко назвал "химерными", призвав российскую компанию исполнять текущий контракт и решения судов, передает "Интерфакс".

Экономика Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Технологии Google купила платформу для бизнес-аналитики за $2,6 млрд Компания Google объявила о покупке Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики.

Происшествия Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Гаджеты Беспроводные наушники Powerbeats Pro практически невозможно отремонтировать Эксперты компании iFixit провели изучение беспроводных наушников Powerbeats Pro и заявили о том, что их практически невозможно отремонтировать.

Происшествия Новосибирца с инсультом вынесли из трамвая и бросили на асфальте На кадрах видно, как из остановившегося на остановке "Бугринская роща" трамвая №15 двое мужчин по просьбе вагоновожатой выносят пассажира и оставляют его на асфальте, после этого один из них возвращается в салон, а второй уходит.