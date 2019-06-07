Армия и оружие
Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в ДонбассеРБК 04:43
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Происшествия
Корреспондент «Медузы» задержан в Москве
Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено в 03:44
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины
В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:15
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером
В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
На Крым надвигается большой град с дождем
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Германия анонсировала создание гиперзвукового оружия против России
Управление по вооружению, информационным технологиям и эксплуатации Бундесвера запустило национальную программу создания гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного при попытке побега
Московский полицейский застрелил мужчину, задержанного за езду в пьяном состоянии, который попытался сбежать.
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Игровая гарнитура Razer Kraken X стоит 50 долларов
Компания Razer представила игровую гарнитуру Kraken X, которая поступит в продажу до конца июня.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Дагестане задержаны лидеры ячейки «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане лидеров местной организации запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено вчера в 14:50
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ прорваться на территорию республики
Украинские силовики предприняли в четверг попытку прорыва на горловском направлении, она отбита ополчением, сообщил в пятницу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Реал» представил новую форму с золотыми элементами
Мадридский "Реал" совместно с Adidas представили новый комплект формы.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Актер Андрей Биланов рассказал о причинах развода со своими женами
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири
Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.
Обновлено в 02:19
Общество
Большинство россиян не хотят самостоятельно копить на пенсию
Напомним, что в Госдуме вскоре будет рассмотрен законопроект, который позволит клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) получать выплаты пенсий по прежним возрастным критериям.
Обновлено в 04:21
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
В ночь на 7 июня в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии Кубка Стэнли, где "Брюинз" на своем льду принимал "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 04:11
Спорт
Алина Загитова сделала торт на японском ТВ
Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова снялась в передаче для японского кино, в ходе которой она украшала торт.
Обновлено в 04:54
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:41
Общество
Жителя Вологодской области оштрафовали из-за «сказочного Путина»
Жителя Вологодской области Юрия Щадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей по закону о неуважении к власти.
Обновлено в 04:54
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ
Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Экономика
Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба
По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Общество
Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти
Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
Обновлено в 02:57