Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в ДонбассеРБК 04:43

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
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Подробнее о событии

В МИД отметили противоречия в заявлении Зеленского по Донбассу

РИА Новости06:40

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении обстановки в Донбассе

Эхо Москвы03:00

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

РБК04:43

Зеленский: Киев выступает за прекращение огня, но ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы

ТАСС04:12

Зеленский обещал «жестко ответить» на обстрелы в Донбассе

Газета.Ru04:03

Зеленский пообещал жёсткий ответ на обстрелы в Донбассе

RT на русском03:16

ДНР обвинила Зеленского в поощрении войны в Донбассе

News.ru06:20
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге

Обновлено в 04:47
Культура

«НМГ Студия» и Милош Бикович снимут фильм про Николу Тесла

«Тесла» предназначен для международного рынка и будет снят на английском, немецком, русском и сербском языках.
Обновлено в 05:59
Общество

Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства

Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Финансы

«Дом.РФ» и Газпромбанк выпустят ипотечные облигации на 350 млрд рублей

"Дом.РФ" и Газпромбанк планируют в 2020 – 2021 годах выпустить однотраншевые ипотечные ценные бумаги с поручительством "Дом.РФ" объемом до 350 млрд руб. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:05
Общество

Тысячи россиян смогут получить более высокие пенсии

Госдума рассматривает законопроект, упрощающий процедуру подтверждения советских зарплат при назначении страховых пенсий.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

В Москве произошел пожар на территории бывшего завода «Серп и Молот»

«В 13:00 пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявил о попытке прорыва, предпринятой украинскими военными на Горловском направлении.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Экономика

«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта.
Обновлено в 05:24
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье

Медики спрогнозировали шансы Алибасова выжить

Врачи-токсикологи рассказали о шансах на выживание музыкального продюсера Бари Алибасова, который перепутал средство для чистки труб с холодным чаем.
Обновлено в 01:25
Авто

Lada Vesta получит «автомат» от Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Политика

Шредер рассказал о давлении США на ЕС из-за «Северного потока-2»

Председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер рассказал о причинах давления на Евросоюз со стороны США из-за «Северного потока-2».
Обновлено в 02:50
Политика

Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei

Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Музыка

Madonna опубликовала клип Dark Ballet

Обновлено в 06:14
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Политика

Россия задумала возобновить поставки газа на Украину

Миллер отметил, что вопросу продления контракта на транзит российского газа через украинскую территорию в последнее время уделяется неоправданно много внимания, в то время как на самом деле самым главным и важным вопросом является заключение прямого контракта на поставку газа на Украину.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Происшествия

Под Калугой трое рабочих утонули в навозе

Трое работников ООО "Калужская нива" откачивали навоз из емкостей для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Гаджеты

Facebook запретила Huawei предустановку своих приложений на смартфоны

Пользователи Facebook, у которых уже есть телефоны Huawei, смогут использовать приложения компании и получать обновления.
Обновлено в 05:02
Культура

Кончаловский раскритиковал меморандум о равенстве полов

Режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал меморандум о гендерном равноправии, который был заключен между Каннским и Берлинским кинофестивалями.
Обновлено в 00:31
Космос

С Восточного в июле запустят меньше малых спутников, чем планировалось

Компания Exolaunch запустит с космодрома Восточный 35 из 40 малых спутников в июле.
Обновлено в 04:13
Общество

Эрнст предложил вести борьбу с пиратством через «три топора»

Бороться с пиратским контентом можно, только перекрывая нарушителям источники финансирования, поэтому необходимо блокировать рекламу онлайн-казино, считает гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.
Обновлено в 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
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