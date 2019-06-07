Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в ДонбассеРБК 04:43

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

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