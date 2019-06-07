Армия и оружие
Зеленский пообещал, что ВСУ будут «жестко отвечать» на обстрелы в ДонбассеРИА Новости 02:59
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны боевиков в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
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