Политика

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряковLenta.ru 17:57

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте украинского лидера. На встрече с семьями задержанных Зеленский заявил, что контролирует ситуацию.
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Зеленский заявил о скором освобождении украинских моряков

РБК19:20

Зеленский: Россия скоро освободит украинских моряков

Росбалт17:25

Зеленский заявил о скором освобождении задержанных в Керченском проливе моряков

Газета.Ru17:52

Зеленский уверен в скором освобождении задержанных в Керченском проливе украинских моряков

РЕН ТВ17:49

Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков

Lenta.ru17:57

Зеленский пообещал освобождение задержанных Россией моряков в «ближайшее время»

Взгляд.ру14:10

Зеленский встретился с семьями задержанных моряков

RT на русском13:52
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Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности

В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Общество

Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала

Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Футбол

Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче

Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
Обновлено в 13:52
Общество

Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела

Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Здоровье

У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем

Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие

Военные США смогут использовать аэродром на Галапагосах

По данным телеканала Telesur, американцы смогут использовать аэропорт для своих операций на основе соглашений о «сотрудничестве», подписанных администрацией президента Эквадора Ленина Морено.
Обновлено в 20:22
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия

В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами

В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

В производстве F-35 обнаружился китайский след

Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР).
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой

Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Политика

Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию

Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Общество

Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга

В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

Обновлено в 16:07
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Происшествия

Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа

Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.
Обновлено в 21:32
Политика

Турции пригрозили вмешательством ЕС в спор за кипрский шельф

Напомним, США потребовали от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра. На шельфе в ИЭЗ Кипра найдены месторождения газа.
Обновлено в 18:57
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Политика

Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов

Обновлено в 15:17
Экономика

Чиновников лишат незадекларированных доходов

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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