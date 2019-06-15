Политика
Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряковLenta.ru 17:57
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщается на сайте украинского лидера. На встрече с семьями задержанных Зеленский заявил, что контролирует ситуацию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности
В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено в 16:22
Общество
Замдиректора театра кукол Образцова уволен из-за скандала
Юрий Шерлинг, замдиректора Кукольного театра имени Сергея Образцова уволен на фоне скандала.
Обновлено в 10:20
Футбол
Россиянки уступили Чехии в товарищеском матче
Женская сборная России проиграла Чехии в товарищеском матче.
Обновлено в 13:52
Общество
Гороскоп на 13 июня: Стрельцам не стоит начинать новые дела
Стрельцам не стоит начинать новые дела.
Обновлено вчера в 01:29
Здоровье
У каждого пятого обладателя татуировки выявили проблемы со здоровьем
Каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в Великобритании испытывает определённые проблемы со здоровьем.
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Военные США смогут использовать аэродром на Галапагосах
По данным телеканала Telesur, американцы смогут использовать аэропорт для своих операций на основе соглашений о «сотрудничестве», подписанных администрацией президента Эквадора Ленина Морено.
Обновлено в 20:22
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Общество
Сын Алибасова захотел вывезти отца из России
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Происшествия
В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
В производстве F-35 обнаружился китайский след
Выяснилось, что британская компания Exception PCB, чьи платы используются в американских истребителях F-35, уже около шести лет принадлежит Shenzhen Fastprint (КНР).
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес
«Ноги от ушей»: Ляйсан Утяшева поразила поклонников идеальной фигурой
Гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram летнее фото в коротких шортах, чем вызвала бурную реакцию у подписчиков.
Обновлено в 03:42
Политика
Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию
Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.
Обновлено в 13:27
Общество
Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга
В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Религия
Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?
Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".
Обновлено в 17:28
Происшествия
Эквадор начал расследование о предполагаемом шпионаже Ассанжа
Суд Эквадора начал расследовать предполагаемый шпионаж со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и гражданина Швеции Ола Бини, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.
Обновлено в 21:32
Политика
Турции пригрозили вмешательством ЕС в спор за кипрский шельф
Напомним, США потребовали от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра. На шельфе в ИЭЗ Кипра найдены месторождения газа.
Обновлено в 18:57
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Президент России Владимир Путин с уважением относится к новому украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил 14 июня глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Переболевшая Эболой медсестра родила близнецов
Обновлено в 15:17
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53