Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПАГазета.Ru 12:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем фейсбуке снимок, на котором он снят рядом с двумя участниками Второй мировой войны. Зеленский рассказал, что справа стоит капитан первого ранга советских ВМФ Иван Аникейович Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год.

Происшествия В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.

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