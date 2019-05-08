Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПАГазета.Ru 12:28

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем фейсбуке снимок, на котором он снят рядом с двумя участниками Второй мировой войны. Зеленский рассказал, что справа стоит капитан первого ранга советских ВМФ Иван Аникейович Залужный, которому 10 мая исполнится 101 год.
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В День памяти и примирения Зеленский встретился с советским ветераном и связной УПА

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Зеленский поставил в один ряд ветеранов ВОВ и боевиков УПА

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Зеленский поздравил Украину с Днем примирения: фото с ветеранами СССР и УПА

Московский Комсомолец13:02

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

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Зеленский опубликовал фото с капитаном СССР и связной УПА

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Зеленский выложил фото со связной УПА* и ветераном Второй мировой

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Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА

Lenta.ru10:50
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Футбол

Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Прославленный советский хоккеист, ныне первый заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов рассказал о ситуации с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, передает Федеральное агентства новостей (ФАН).
Обновлено в 11:00
Политика

Помпео призвал не дать России достроить «Северный поток — 2»

США не должны позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, выступая с лекцией в Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Сгоревший в Шереметьеве SSJ100 не проходил техобслуживание накануне ЧП

Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Испанский художник представил картину о российских военных в Сирии

Обновлено в 11:42
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, а также не исключил введения пошлин на другие товары.
Обновлено в 09:33
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы 9 мая между Москвой и Лионом

Из-за забастовки французских диспетчеров "Аэрофлот" отменил два рейса из Москвы в Лион и обратно с вылетом из "Шереметьево", назначенных на 9 мая, сообщается в среду на сайте перевозчика.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Первенец принца Гарри и Меган Маркл появился на свет рано утром 6 мая.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Представлена операционная система Android 10

Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Путин наградил министра обороны Абхазии орденом Александра Невского

Обновлено в 08:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Общество

Жена Мамаева впервые высказалась после суда

Супруга футболиста Мамаева, приговоренного судом к 1,5 года колонии, высказалась по этому поводу в Instagram.
Обновлено в 13:53
Хоккей

Сборная России назвала состав на чемпионат мира по хоккею-2019

Обновлено в 04:20
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Футбол

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Общество

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

На сегодняшний день в России осталось 75,5 тысяч человек, участвовавших в Великой отечественной войне, следует из данных Пенсионного фонда, которые приводит в среду Минтруд.
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Huawei избавится от выреза в дисплее

Обновлено в 08:05
Авто

Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше

Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Футбол

Георгий Джикия выбран лучшим игроком апреля в «Спартаке»

Обновлено в 13:34
Происшествия

В Ижевске врач за изнасилование пациентки получил условный срок

Суд при назначении наказания учел смягчающие наказание обстоятельства, в том числе положительные характеристики, ведомственные награды, состояние здоровья и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Заложить на границе с Россией ядерные мины предложили на Украине

"Кто мешает подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это когда- то сделали в ФРГ", — цитируют РИА Новости Козия.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» назван провальным

Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Борис Моисеев получил на юбилей дорогостоящий подарок

Издание «СтарХит» сообщает, что такой подарок обошёлся подругам Моисеева в несколько тысяч долларов.
Обновлено в 03:47
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Обновлено в 10:11
Спорт

Невеста биатлониста Логинова: спортивную карьеру не завершаю

Обновлено в 14:01
Кино

Россияне назвали любимые отечественные фильмы о войне

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного фильмам о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:52
Космос

Валуны на астероидах Рюгу и Бенну указывают на сходы пылевых лавин

Обновлено в 01:02
Политика

Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе

В письме, которое глава МИД Украины Павел Климкин направил в ЕС, НАТО, G-7 и «странам-партнерам», глава МИД Украины официально призвал расширить санкции против России «за счет включения в него паспортного кейса», сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Екатерину Зеленко.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен командир десантно-штурмового отделения ВСУ

Обновлено в 11:02
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Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:16
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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