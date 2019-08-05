с чего всё началось

Новым командующим украинскими военными в Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко - бывший начштаба сухопутных войск. В команде президента Украины Владимира Зеленского конфликт на юго-востоке страны называют ключевой проблемой.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Космос NASA показало снимки начала слияния двух галактик Астронавты получили фотографии двух галактик, которые приблизились друг к другу и начнут процесс слияния.

Финансы Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с Китаем Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем.

Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.

Экономика Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Финансы США признали Китай валютным манипулятором Минфин США признал Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте министерства.

Политика Великобритания после Brexit создаст альянс для противостояния Ирану и России Великобритания после выхода из Евросоюза укрепит экономические отношения с неевропейскими странами и создаст новый альянс для противостояния Ирану и России.

Политика Путин в ближайшее время сделает заявление по ДРСМД Ожидается, что в ближайшее время президент сделает заявление по этому вопросу, добавили в пресс-службе президента.

Транспорт В Магаданской области размыло ряд участков трассы Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.

Политика Клинтон и Обама призвали ужесточить контроль над оборотом оружия в США В США следует ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия, заявили бывшие президенты страны Билл Клинтон и Барак Обама.

Армия и оружие В Рязани стартовал «Авиадартс-2019» В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.

Общество В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.

Общество В Гонконге демонстранты призвали к всеобщей забастовке В Гонконге участники акции протеста против поправок к закону об экстрадиции призвали к всеобщей забастовке.

Экономика Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Цекало высмеяла слухи о беременности Новость о пополнении в семействе Цекало просочилась в СМИ после того, как новобрачных увидели в элитной клинике «Лапино», в которой многие знаменитости планируют и ведут беременность.

Происшествия Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.

Общество Госслужащие попросили увеличить им командировочные В профсоюзе госслужащих считают, что чиновники недополучают суточные в командировках.

Технологии «Яндекс.Такси» собирается контролировать уровень усталости водителей Компания «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs собирается разработать систему мониторинга усталости водителей, оснащенную инфракрасной камерой.