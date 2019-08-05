Политика

Зеленский поменял командующего операцией в ДонбассеГазета.Ru 13:56

Новым командующим украинскими военными в Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко - бывший начштаба сухопутных войск. В команде президента Украины Владимира Зеленского конфликт на юго-востоке страны называют ключевой проблемой.
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с чего всё началось
Командующим объединенными силами — подразделениями украинских войск в Донбассе назначен Владимир Кравченко, говорится
 в опубликованном 5 августа указе президента Украины Владимира Зеленского.
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