с чего всё началось

Новым командующим украинскими военными в Донбассе назначен генерал-лейтенант Владимир Кравченко - бывший начштаба сухопутных войск. В команде президента Украины Владимира Зеленского конфликт на юго-востоке страны называют ключевой проблемой.

Финансы США признали Китай валютным манипулятором Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Транспорт Тем, кто мешает медикам работать, грозит тюрьма Под нормы законов могут попасть даже близкие родственники пациента, если они будут сознательно препятствовать работе медиков, мешая им оказывать необходимую помощь больному.

Происшествия В Тунисе пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю туристку из России В тунисском городе Монастир пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку из России, приехавшую отдыхать на курорт вместе с родителями.

Политика В МИД России прокомментировали заявление Помпео о принадлежности Крыма Захарова подчеркнула, что Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео демонстрирует неуважение к результатам демократического волеизъявления крымчан, когда говорит, что необходимо "вернуть Крым Украине".

Культура Подлинность картины Рубенса из Ирбитского музея проверят в Эрмитаже Эрмитаж проверит картину Рубенса «Положение во гроб» из коллекции Ирбитского музея в Свердловской области.

Политика Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав» Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.

Армия и оружие Telegraph: Британия опасается вторжения «сверхтихих» подлодок РФ Военные Великобритании боятся, что новые "сверхтихие" подводные лодки Российской Федерации в случае необходимости смогут незамеченными проплыть в британские воды.

Шоу-бизнес Жена Децла не разрешает сыну видеться с родственниками рэпера Александр Толмацкий поделился с поклонниками, что жена Децла не позволяет сыну Тони видеться с родственниками скончавшегося в Ижевске рэпера.

Футбол Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.

Здоровье В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори В доме на Автомагистральной, 19 на екатеринбургской Сортировке зарегистрировали новый случай кори - заболел ребенок из семьи мигрантов.

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Авто У Hyundai Creta появилась «спортивная» версия Кроссовер Hyundai Creta для индийского рынка получил новую ограниченную версию Sports Edition.

Футбол Консейсау дисквалифицирован на первый матч с «Краснодаром» "Порту" проведёт первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против "Краснодара" без главного тренера Сержиу Консейсау.

Происшествия На Васильевском острове прорвало трубу Судя по фотографии, теплосеть прорвало во дворе дома. В горячей воде оказались припаркованные поблизости автомобили.

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Происшествия Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.