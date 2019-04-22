Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколовГазета.Ru вчера в 04:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что шансы на улучшение отношений Москвы и Киева есть. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов. Представитель партии "Слуга народа" набирает 73,18% голосов.

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