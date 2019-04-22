Политика
После обработки 95% протоколов Зеленский лидирует с 73,17% голосовАргументы и Факты вчера в 04:48
По результатам обработки 95,06% протоколов, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует с 73,17% голосов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Армия и оружие
«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера
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Авто
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Филипп Кляйн, который отвечает за планирование в автомобильной компании Nissan, заявил, что новый суперкар GT-R находится в стадии разработки, поэтому нужно ещё немного потерпеть.
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Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Общество
Май принесет в Москву штормы и ураганы
Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
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Политика
Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому
23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено в 20:43
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Политика
Команда Зеленского обещает наказать виновных в конфликте в Донбассе
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Общество
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука
Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено в 17:50
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Политика
Ким Чен Ын отказался попробовать каравай
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по прибытию на приграничную станцию Хасан не попробовал каравай.
Обновлено в 22:23
Политика
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Происшествия
В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски
24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.
Обновлено в 22:01
Экономика
Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае
ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.
Обновлено в 07:01
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках
В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Экономика
Росстат обнаружил у россиян 1,75 трлн руб. лишних доходов
Получилось, что в 2016–2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн руб. выше, а в 2014 году снижение было более значительным, чем при прежнем расчете.
Обновлено в 13:23
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 22:14
Происшествия
Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla
Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено в 19:02
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому поменять политику в отношении Крыма
Владимиру Зеленскому, лидирующему во второму туре президентских выборов на Украине, нужно поменять государственную политику по отношению к Крыму и налаживать отношения с жителями полуострова, заявил первый президенту Украины Леонид Кравчук.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Ювентус» решил избавиться от привычных полос на форме
Туринский "Ювентус" решил в предстоящем сезоне изменить привычный стиль экипировки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 21:16
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:03
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Налоговики разъяснили, нужно ли платить налог на теплицы и парники
Да и налогом парники не облагаются.
Обновлено в 09:15
Авто
Автомобили LADA начали продавать в Монголии
Первый дилерский центр LADA под эгидой местной компании «Руссо Моторс» открылся в Улан-Баторе.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Реал» может продать Куртуа из-за решения Зидана
Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье.
Обновлено в 14:06
Здоровье
День 24 апреля в истории
По классификации ООН, к молодежи относятся юноши и девушки с 10 до 24 лет.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Гормост опроверг сообщения о подтоплении Лефортовского тоннеля
Информация о подтоплении Лефортовского тоннеля не соответствует действительности, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Обновлено в 09:06