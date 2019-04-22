Политика

После обработки 95% протоколов Зеленский лидирует с 73,17% голосовАргументы и Факты вчера в 04:48

По результатам обработки 95,06% протоколов, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует с 73,17% голосов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
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Первый дилерский центр LADA под эгидой местной компании «Руссо Моторс» открылся в Улан-Баторе.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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