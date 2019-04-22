После обработки 95% протоколов Зеленский лидирует с 73,17% голосовАргументы и Факты вчера в 04:48

По результатам обработки 95,06% протоколов, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует с 73,17% голосов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.

После обработки 95% протоколов Зеленский лидирует с 73,17% голосов

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