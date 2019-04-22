Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколовГазета.Ru вчера в 04:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что шансы на улучшение отношений Москвы и Киева есть. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах после обработки 90% протоколов. Представитель партии "Слуга народа" набирает 73,18% голосов.

Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 90% протоколов

Политика Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.

Политика МИД Литвы потребовал запретить Лепсу въезд в страну Министерство иностранных дел Литвы обратилось к правоохранителям с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.

Экономика Бюджет Сахалинской области пополнится на 6,1 млрд рублей В целом же траты из островной казны теперь превысят 176,2 млрд рублей. При этом дефицит областного бюджета увеличится на 74,8 млн рублей.

Происшествия СК показал последствия пожаров в Забайкалье Следственный комитет РФ опубликовал видео осмотра районов в Забайкальском крае, которые пострадали от природных пожаров.

Политика Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Транспорт Скидку для нарушителей ПДД могут отменить У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

Шоу-бизнес Поклонники требуют освободить Бритни Спирс из психбольницы Внешний вид певицы огорчил ее преданных фанатов В начале апреля зарубежные СМИ сообщили тревожное известие — звезда поп-сцены нулевых Бритни Спирс отменила свое долгожданное турне и в середине января обратилась в клинику для душевнобольных в Беверли-Хиллз.

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Армия и оружие «Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.

Культура Скончался оператор клипов Киркорова и Распутиной Сергей Дубровский Как пишет «Российская газета», Дубровский начал свою работу на ленинградском телевидении, он снял клипы таких звезд как Наталья Ветлицкая, Владимир Пресняков, Жасмин, а также многие документальные фильмы, рекламные ролики и телеспектакли.

Происшествия Бастрыкин назвал причины стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил на международной научно-практической конференции во Всероссийском государственном университете юстиции и рассказал, какие причины толкнули студента Владислава Рослякова устроить стрельбу в колледже в Керчи.

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Технологии «Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10% Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Общество Генеральный директор «ВИСТ Групп» о промышленности в эпоху роботов Например, одними из первых роботов стали использовать австралийцы, потому что у них добыча железной руды велась в пустыне — там, где жарко, нет воды, и построить вахтовый поселок трудно.

Футбол «Бавария» предложила 70 миллионов евро за Кьезу Как утверждает Corriere dello Sport, немецкий клуб предложил 70 миллионов евро за 21-летнего итальянца.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Армия и оружие Китайские ВМС впервые продемонстрировали новую атомную подводную лодку Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе торжественного парада, посвященного 70-летней годовщине своего основания, продемонстрировали в акватории морского порта Циндао новую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ).

Армия и оружие Россия против США подготовит «тихих охотников» Специалист заявил, что США планируют получить 28 подводных лодок типа Virginia, тогда как Россия — всего восемь субмарин проекта 885 «Ясень».